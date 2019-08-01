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اعلنت وزارة النفط العراقية امس التوصل الى اتفاق بين العراق والكويت حول اختيار الاستشاري العالمي لاعداد الدراسة الخاصة باستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان البلدين اتفقا على اختيار شركة Pte.ltd.uk Equipoise البريطانية لتولي هذه المهمة على ان يبرم العقد معها رسميا في الايام المقبلة.

واضاف ان العقد ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل ( سفوان - العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي - حقل الرتقة).

واوضح ان الدراسات ستساعد البلدين في تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بينهما وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول.

واكد ان الاتفاق يعد خطوة اولى نحو ابرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.

