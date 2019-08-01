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واشنطن - القدس المحتلة - الوكالات: كشفت مصادر صحافية اسرائيلية امس ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحضر لقمة اميركية - عربية في كامب ديفيد بهدف طرح الخطوط السياسية العريضة لـصفقة القرن واعلان فلسطين كيانا لا دولة، في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ان المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستبقى الى الأبد.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية امس ان الرئيس ترامب، ينوي عقد مؤتمر في كامب ديفيد بمشاركة عدد من الزعماء العرب، من دون مشاركة نتانياهو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في واشنطن قوله انه سيطرح خلال اللقاء الخطوط العريضة لخطة السلام في الشرق الأوسط.

ومما تشمله هذه الخطوط موافقة ترامب على وجود كيان فلسطيني وليس على اقامة دولة فلسطينية، حسب الصحيفة. لكن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض نفى لـقناة الحرة الأميركية المعلومات التي تحدثت عن عزم ادارة ترامب، التحضير لقمة اميركية - عربية في الوقت الحالي لعرض الشق السياسي من خطة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكنه لم ينف مضمون ما كشفت عنه يديعوت احرونوت بشأن مصير الدولة الفلسطينية.

وقال المسؤول، الذي يرافق مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر في زيارة الى المنطقة، ان الأخير سيناقش عددا من الخطوات اللاحقة المحتملة للبناء على نجاحات ورشة البحرين الاقتصادية مع ترامب ووزير الخارجية مايك بامبيو، وباقي اعضاء فريق الأمن القومي فور عودته الى واشنطن.

وبدأ كوشنر زيارة، امس، لاسرائيل في اطار جولة له تقوده الى عدد من الدول العربية، دون ان يتضح السبب الرئيس لهذه الجولة.

وكان كوشنر صرح ان خطته لن تشمل حل الدولتين لأن ذلك يعني شيئا للاسرائيليين وشيئا آخر للفلسطينيين.

وفي مقابلة مع شبكة سي. ان. ان، امس، اكد السفير الأميركي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي يدعم المستوطنات، على موقف كوشنر.

وقال فريدمان ان الولايات المتحدة تؤيد الحكم الذاتي للفلسطينيين، لكنه اشار الى ان واشنطن غير مستعدة حاليا لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة، ويعكس هذا التصريح موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشكل اساس.

وأضاف السفير الأميركي ان القضية التي بين ايدينا تتعلق بالموافقة المسبقة على الدولة، لأن كلمة الدولة تحتمل الكثير من التفسيرات التي نعتقد انها تؤدي الى اساءة استخدام العبارة.

وأردف نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، ونؤمن بالحكم الذاتي المدني للفلسطينيين وبأن هذا الحكم يجب ان يصل حتى النقطة التي يتعارض فيها مع الأمن الاسرائيلي، وهو امر شديد التعقيد.

ويرى فريدمان ان الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي في اضعف حالاتها ما يمنعها من السيطرة على الجماعات المسلحة، وبالتالي ستكون دولة فاشلة تهدد اسرائيل وجارتها الأردن.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ان المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستبقى الى الأبد. ونقلت يديعوت احرونوت عن نتانياهو، قوله خلال زيارة الى مستوطنة افرات جنوب القدس المحتلة، امس: لن يتم اقتلاع اي مستوطنة او مستوطن، لقد انتهى هذا الأمر ما نقوم به هنا سيبقى الى الأبد.