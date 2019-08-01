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أعلن مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان مستشار المخطط الهيكلي يعكف حاليا على دراسة 7 قطع في 7 مناطق سكن خاص لاتخاذ قرار بشأن ابقائها كسكن خاص او تحويلها الى منطقة استثمارية وأنشطة اخرى.

جاء تصريح المنفوحي خلال قيامه امس بجولة ميدانية على قطعة 12 في منطقة السالمية للاطلاع على سير خطة اخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص. واكد المنفوحي الحاجة لـمدن عمالية تتسع لـ 250 ألف نسمة لضمان عدم تعطيل المشاريع التنموية التي يقوم بها العمال العاملون في مشاريع الدولة، لافتا الى ان مدينة العزاب في غرب الجهراء جاهزة للطرح على المستثمرين، حيث انها تتسع لـ 20 ألف عامل، مشيرا الى انها لاتكفي الحاجة. واعلن المنفوحي انه منذ انطلاق حملة «اطمئن» قبل شهرين تم قطع التيار الكهربائي عن 119 عقاراً في كل المحافظات واخلاء 92 عقارا من العزاب، مشددا على ان الحملة مستمرة حتى الانتهاء من معالجة هذه السلبية.

وقال المنفوحي: بعد الانتهاء من هذه الحملة سيتم الانتقال لحملة ايجاد بدائل لمتابعة هذه الظاهرة، مشددا على ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع انشاء مدن العزاب، وستقوم البلدية ببحث آلية الاسراع في انشاء هذه المدن دون الذهاب الى هيئة الشراكة خاصة ان المهلة ستكون طويلة في تخصيص هذه المدن، لاسيما ان الدورة المستندية قد تطول.

واكد ان البلدية قامت بترخيص مواقع في مدن صناعية تسمح لعمال المصانع بالاقامة بها كما تم السماح لاصحاب المشاريع الكبرى «الاسكانية والطرق» بان تكون هناك تشوينات خاصة لعمال هذه المشاريع لاسيما انه صدر قرار من مجلس الوزراء بمتابعة مثل هذه الجوانب حيث ستكون هناك آلية وتوفير قطع قريبة من المشاريع الاسكانية..

واشار المنفوحي الى ان هناك خمس مدن للعمال جاهزة تم تخصيصها، وستتم المتابعة في مجلس الوزراء لايجاد آلية تعجل طرح وانشاء هذه المدن المتعلقة في العزاب خاصة ان هناك مشاريع جارية تتطلب الاسراع بايجاد الحلول.

وعن منطقة جليب الشيوخ، اكد المنفوحي انه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المنطقة وستظهر نتائجها بعد شهر من الان، خاصة ان هناك فريقاً متكاملاً متواجداً بشكل يومي في المنطقة منوها الى ان وسائل الاعلام الاسيوية بدأت تحذر رعاياها بعدم البيع العشوائي الذي يعرضهم للابعاد وهذا يعتبر جانباً ايجابياً وتعاوناً من هذه الدول.