وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

