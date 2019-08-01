وطن النهار

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق لسموه الى البلاد قادماً من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد ان قدم واجب العزاء الى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قام مساء أول من أمس الثلاثاء بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود والأمراء.

بعد ذلك غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الرياض عائدا إلى الكويت.

ورافق سموه وفد ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.

