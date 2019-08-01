وطن النهار

نيويورك - «كونا»: دان مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بشدة الغارات الجوية الاخيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا في سورية لاسيما انها شديدة التأثير على حياة المدنيين والاستجابة الانسانية في شمال غرب البلاد.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها السفير العتيبي نيابة عن حاملي القلم للملف الانساني السوري (الكويت وبلجيكا وألمانيا) في جلسة مجلس الامن حول الوضع الانساني في سورية مساء أول من أمس.

واكد العتيبي انه يجب على جميع الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكذلك العاملون في المجال الانساني الذين تم استهدافهم مباشرة في الهجمات الاخيرة وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

ودعا اطراف النزاع الى احترام قرارات مجلس الامن المتعلقة بالهياكل المدنية على وجه الخصوص القراران (2286) و(2427) بشأن حماية المستشفيات والمدارس.

وقال «لقد سمعنا مرة اخرى من الامم المتحدة عن اهوال ما يواجهه المدنيون في شمال غرب سورية وهي المنطقة التي واجهت الحملة العسكرية المستمرة للاشهر الثلاثة الماضية فبحسب الامم المتحدة قتل مئات الاشخاص نتيجة الغارات الجوية الاخيرة».

واشار الى ان التقارير تفيد ايضا بأن عددا اكبر من الاطفال قد قتلوا في الاسابيع الاربعة الاخيرة في (ادلب) بينما استهدفت الغارات الجوية المستشفيات والمدارس والاسواق بشكل متعمد، لافتا الى ان العديد من هذه البنى التحتية المدنية كانت احداثياتها معروفة.

واكد العتيبي ان هذه الهجمات غير المنضبطة على البنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب ان تتوقف فورا، مشيرا الى ان الهجمات الاخيرة على المرافق الصحية والاسواق في (معرة النعمان) اسفرت عن مقتل العديد من المدنيين وتنذر بالخطر.

وجدد التذكير لجميع الاطراف بان جهود مكافحة الارهاب لا يمكن ان تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الانساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين ومبادئ التمييز والاحتياطات والتناسب، داعيا للتنفيذ المستمر لوقف اطلاق النار ووقف الاعمال القتالية على مستوى البلاد وفقا لقرار مجلس الامن (2401).

وشدد العتيبي على انه لا يوجد حل عسكري للصراع في سورية مبينا ان مجلس الامن يتحمل مسؤولية تجاه الشعب السوري وخاصة اولئك الذين يعيشون في (ادلب) وحولها.

واعرب عن اسفه لعدم تمكن المجلس من الاتحاد حول مبادرات لاقرار عدة مشاريع بيانات حول هذا التصعيد العسكري واثره الانساني خلال الاشهر الثلاثة الماضية على الرغم من الاجتماعات التي تمت الدعوة لها قائلا «بالرغم من ذلك لن نيأس ولن نتعب».

واوضح ان عدد النازحين في شمال غرب سورية تضاعف ثلاث مرات تقريبا مع هذا التصعيد الاخير الى اكثر من 440 الف نازح، مؤكدا انه لايمكن لهذا المجلس الاستمرار في الوقوف ومشاهدة (ادلب) تتعرض لاسوأ كارثة انسانية في القرن الـ21.

