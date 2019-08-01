وطن النهار

المنامة - «كونا»: أشاد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أمس بمواقف الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الداعمة والمساندة للبحرين في مختلف الظروف.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» ان ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني لعميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا في المنامة.

وقال رئيس الوزراء البحريني: ان «علاقات المحبة والأخوة التاريخية بين البحرين والكويت راسخة وأعمق من أن تصفها الكلمات» مؤكدا إن للكويت الشقيقة وقيادتها وشعبها «موقعا عزيزا في النفس والروح».

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للسفير الكويتي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة في توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

