وطن النهار

غادر الفريق د. ياسين طاهر الياسري وزير داخلية جمهورية العراق الشقيقة والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له البلاد أمس الاربعاء بعد زيارة رسمية لدولة الكويت أجرى خلالها مباحثات أمنية مشتركة وناجحة مع الفريق م. الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تناولت سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وكان في وداع الضيف والوفد الأمني المرافق له على أرض مطار الكويت الدولي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وكبار القيادات الأمنية بالوزارة.

واستقبل الجراح أول من أمس الثلاثاء بمكتبه بمقر وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الدولي للطيران «2020» أحمد إسماعيل بهبهاني.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه وتم تبادل الأحاديث الودية واطلع على الاستعدادات لمعرض الطيران الدولي والذي سيقام في الفترة من 15-18 يناير 2020 بمطار الكويت الدولي.

وتمنى الجراح التوفيق والنجاح للقائمين على المعرض وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة واسم الكويت عالمياً، مؤكداً أن نجاح النسخة الأولى لمعرض الكويت للطيران اثبت قدرة الكويت على استقبال مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تسهم في جمع المهتمين بالطيران تحت سقف واحد. ومن جانبه توجه أحمد بهبهاني بالشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً رعاية وزارة الداخلية للمعرض، معربا عن تقديره العميق لرجال الأمن على جهودهم في إرساء دعائم الأمن في المجتمع، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الدؤوب لتأمين البلاد.

