وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تاريخية وتجذر العلاقات المميزة بين الكويت والمملكة المغربية.

وأضاف الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في حفل السفارة المغربية بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ 20 لجلوس الملك محمد السادس على العرش أمس الاول أن تلك العلاقة المميزة انعكست على مستويات التعاون الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، اشار سفير المملكة المغربية جعفر علج حكيم إلى تطور مستوى العلاقات على جميع الأصعدة بين البلدين الشقيقين.

ولفت في كلمة له خلال الحفل إلى اعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المغربية- الكويتية والتي عقدت في الكويت أبريل الماضي التي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة و في المجال الثقافي.

وأعرب السفير عن تطلعه الكبير في إعادة فتح خط جوي مباشر بين الكويت ومملكة المغرب في أقرب وقت، مؤكدا أن هذه الخطوة لها دور كبير وفعال في إنعاش التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن السفارة المغربية في الكويت تعمل مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من أجل التحضير لتنظيم أسبوع ثقافي مغربي بالكويت قبل نهاية العام الحالي.

