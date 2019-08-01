وطن النهار

كشف سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان عن أن بلاده تعتزم ترشيح منسق وزارة العدل لمكافحة الإرهاب والتطرف ألينا إل رومانوفسكي، لتصبح سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى الكويت خلفا له ولاسيما مع قرب انتهاء مهام عمله نهاية العام الحالي. وذكر انه لم يتم ترشيحها رسميا فالعملية في الولايات المتحدة الاميركية معقدة، لافتا إلى أن الرئيس ترامب اعلن عن عزمه لترشيح رومانوفسكي ومن ثم سيتم إرسال اسم المرشحة الى مجلس الشيوخ ليتخذ قرار الموافقة عليها.

وحول الملفات التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع الذي حضره مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الاميركية أندرو بيك والذي عقد في مقر وزارة الخارجية الكويتية بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي بالانابة السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، أجاب سيلفرمان « لقد تركزت المحادثات حول العلاقات الكويتية- العراقية وكيفية تطويرها ولاسيما في الجانب الاقتصادي وذلك في ظل زيارة رئيس مجلس النواب العراقي للبلاد محمد الحلبوسي». ورفض التعليق على سؤال بشأن وقف تصنيف الكويت والإمارات وقطر بأنها « نامية» كونها دولا غنية، بقوله « ليس لدي اَي تعليق حول هذا الامر، فهي قضية كبيرة ولَم يتم التركيز عليها في الكويت. وحول رؤيته لتطورات الأوضاع و التوترات التي تشهدها منطقة الخليج ولاسيما بعد التصريحات الإيرانية، قال سيلفرمان «ان هذه القضية ليست بين الولايات المتحدة وإيران ولكنها بين ايران ومبدأ حرية الملاحة، ونحن نحاول الحفاظ على حرية الملاحة، مشيرا الى الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في فلوريدا حول هذا الامر. وأضاف : اعتقد أن المجتمع الدولي كافة يؤيد ايضا مبدأ الحفاظ على حرية الملاحة. وفِي معرض رده على سؤال بشأن انسحاب الإمارات من اليمن، اكتفى بقوله «ليس لدي تعليق على هذا الامر». وحول الحديث عن لقاءات بين عضو في مجلس الشيوخ الأميركي مع قيادات إيرانية قال لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع.

