وطن النهار

كشف مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي، عن الحاجة لـ مدن عمالية تتسع لـ 200 إلى 250 الف نسمة لضمان عدم تعطيل المشاريع التنموية في الدولة، لافتا إلى ان مدينة العزاب في غرب الجهراء جاهزة للطرح على المستثمرين، حيث ان هذه المدينة تتسع لـ 20 الف عامل ولكن لا تكفي الحاجة ونحن بحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لـلمدن العمالية.

واكد المنفوحي خلال الجولة الميدانية التي قام بها صباح أمس في منطقة السالمية قطعة «12» بمرافقة نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير ورئيس لجنة متابعة مكافحة العزاب م. عمار العمار ومدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية حولي المهندس مبارك العجمي انه بناء على توجيهات وزير البلدية بضرورة متابعة حملة إخلاء مناطق السكن الخاص من العزاب، لافتا الى الحملة مضى عليها شهران حيث تم قطع التيار الكهربائي عن 119 عقار في كل المحافظات وتم إخلاء 92 عقارا من العزاب، مشددا أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من معالجة هذه السلبية.

واوضح المنفوحي أننا نزلنا للشارع من أجل الاطلاع ومعرفة أراء المواطنين والملاحظات حول هذه الحملة وما هو الجانب الإيجابي والسلبي حول هذه الظاهرة من أجل تقييم هذه التجربة خاصة أن اللجنة قامت بجهود كبيرة من اجل معالجة هذه السلبية.

وأشار المنفوحي إلى أن الكثير من المواطنات أشدن بهذه الحملة خاصة أن بناتهن خرجن للشارع بعد هذه الحملة التي قامت بها البلدية، مؤكدا أن الحملة مستمرة وسنقوم بتكثيفها للسيطرة على هذه الظاهرة واخراج العزاب من مناطق السكن الخاص.

واكد المنفوحي انه وبعد الانتهاء من حملة إخلاء واطمئن سيتم الانتقال لحملة إيجاد بدائل لمتابعة هذه الظاهرة، مشددا على أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع إنشاء مدن العزاب، حيث ان هناك مدينة العزاب جنوب الجهراء التي تعتبر جاهزة للطرح على المستثمرين. وتابع المنفوحي اننا سنبحث عن آلية بالاسراع في إنشاء مدن العزاب دون الذهاب إلى هيئة الشراكة خاصة ان المهلة ستكون طويلة في تخصيص هذه المدن، لاسيما أن الدورة المستندية قد تطول.

واكد ان البلدية قامت بترخيص بعض الاماكن الصناعية بالسماح لعمال المصانع بعد تعديل اللائحة بالسكن، كما تم السماح لاصحاب المشاريع الكبرى المشاريع الاسكانية والطرق بان تكون هناك تشوينات خاصة لعمال هذه المشاريع لاسيما انه صدر قرار من مجلس الوزراء بمتابعة مثل هذه الجوانب حيث ستكون هناك آلية وتوفير قطع قريبة من المشاريع الاسكانية.

ولفت الى أن الحملة لها جانبان إخلاء وتوفير البدائل الذي ستتم مناقشته مع لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ومتابعة هذا المشروع، مشددا على ضرورة إنشاء مدن عزاب بشكل سريع حتى نتمكن من ضمان عدم عودة العزاب الى مناطق السكن الخاص. واكد المنفوحي ان هناك خمسة مدن للعمال جاهزة تم تخصيصها، وسيتم في مجلس الوزراء متابعة ووجود آلية سريعة لطرح وانشاء هذه المدن المتعلقة في العزاب خاصة ان هناك مشاريع جارية تتطلب الاسراع بايجاد الحلول.

وحول سؤاله أن عمال المناطق السكنية تابعون للمشاريع الاسكانية، قال المنفوحي ان 70 في المئة من عمال وعزاب السكن الخاص يعملون في مشاريع حكومية بعد جولة للبلدية حول المدن الحدودية تم الوصول لهذه النسبة.

وعن منطقة جليب الشيوخ التي تعد ظاهرة سلبية، اكد المنفوحي انه تم تشكيل لجنة ستتابع هذه المنطقة وستظهر نتائجها بعد شهر من الان حول منطقة الجليب، خاصة ان هناك فريقا متكاملا متواجدا بشكل يومي في الجليب مؤكدا ان وسائل الاعلام الاسيوية بدأت تحذر رعاياها بعدم البيع العشوائي الذي يعرضهم للابعاد وهذا يعتبر جانبا ايجابيا وتعاونا من إعلام الدول الاسيوية.

بدوره، قال المواطن فهد عبدالله تقي أن حملة اطمئن أثبتت جديتها وايجابياتها حينما قامت بها البلدية، مطالبا باستمرارية الحملة خاصة ان بعض الملاك بعد انقطاع الكهرباء سيقوم بتقسيم المنزل الخاص به ويعود لتأجير العزاب.

واشار تقي إلى انهم من ثلاثين سنة يعانون من تفشي ظاهرة العزاب في منطقة السالمية، مؤكدا أن بعض البيوت أصبحت كـ «حظائر» تشوه جمالية المنطقة وعدم استقرارها، مؤكدا ان وجود العزاب في مناطق السكن الخاص سيسبب ضررا وتجب معالجة هذه السلبية.

من جانبه، أشاد المواطن قاسم عبدالكريم بدور البلدية وتكريس جهدها في معالجة هذه السلبية التي تعاني منها محافظات الكويت، مؤكدا أنه في منطقة السالمية الكثير من البيوت التي يقطنها عزاب.

وطالب عبدالكريم بمتابعة البيوت المخالفة وعدم الاكتفاء بالانذارات وقطع التيار بل في مواصلة هذه الحملة، مؤكدا أن لا مشكلة لدى المواطنين بسكن عوائل الوافدين في المنطقة لكن تخوف الاهالي يكمن من سلبيات بعض العزاب في ظل انتشار الظواهر السلبية كالمخدرات وغيرها من القضايا التي ستهلك الابناء الصغار في مناطق السكن الخاص.

