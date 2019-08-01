وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي اسامه العتيبي وجود فوضى في مرادم الكويت بكل ما تحمله من كلمة، والمجلس لو لم يستشعر الامر حالياً او في السابق لما سعى لهذه الخطوات الإيجابية.

وقال العتيبي خلال ورشة عمل لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي تحت عنوان «تشجيع صناعة إعادة تدوير النفايات في الكويت» نحن لا نشير الى المشكلة ونسكت وإنما في عدة مرات قلنا ان هناك فوضى وسنكررها الى ان تنتهي إلى وضع الحلول المناسبة فهي تحتاج الى قرار واحد فقط.

واشار العتيبي الى عدم وجود اي مانع في مساهمة المجلس بزيادة مساحة الاراضي من خلال توفير اماكن مخصصة كون مردودها ضعيف وليس له تأثير بيئي والمجلس فاتح ابوابه للجهات الحكومية شريطة ان يكون الامر مدروسا.

وبين أنه تم دعوة اصحاب المصانع المختصة بتدوير النفايات بمختلف انواعها حيث كانت الورشة لاستقصاء المعلومة من اهل الميدان وبما يمكّن المجلس من ممارسة دوره في رسم الاستراتيجيات وسن اللوائح الخاصة.

وقال العتيبي ان اغلب التحديات التي ظهرت من خلال الورشة تمثلت في نقص الاراضي والبيروقراطيات وفرض الرقابة على المختصين في مجال اعادة التدوير، فضلاً عن امور عدة يفترض على المجلس ان يبادر لتعديل اللوائح القائمة، اضافة الى اصدار قرارات جديدة ضمن لوائح مستخدمة تتماشى مع ما يستجد في هذا القطاع وايجاد تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف ان مثل هذه الورشة خطوة جيدة للاجتماع بالشركات الوطنية اذ سيتم مشاركتها بالجهات الحكومية المعنية في قطاع تدوير النفايات حيث تم تدوين عدة ملاحظات لطرحها في الاجتماعات القادمة، لافتاً الى انه لابد من النظر إلى الملف بشكل جدي وواقعي خصوصاً انها ثروات مهدرة تخدمنا بيئياً ومالياً ومجتمعيا.

وقال العتيبي ان المطلوب من الجهات الحكومية مع وجود بعض الاشكاليات وفقاً لما تم الاشارة اليه خلال الورشة من السهل السيطرة عليه خصوصاً موضوع الزيوت التي ترمى في مجارير الدولة، مؤكداً ضرورة وجود نظام مرتبط بالتراخيص لوضع خزان خاص لتبديل تلك الزيوت مع سن لوائح تحكم هذا الامر من المختصين يرافقها فرض رقابة صارمة على المحلات.

