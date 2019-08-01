وطن النهار

أكد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، التزامه بتطبيق القوانين المعمول فيها والنظم واللوائح المنظمة للعمل بينه وبين الجهات الحكومية وغيرها، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق الاتحاد او الجمعيات الاعضاء، وتقديم افضل الاسعار للمستهلكين.

واضاف الاتحاد في بيان صحافي امس، ان مشاركة اعضاء الاتحاد في رئاسة وعضوية شركة الدرة للعمالة المنزلية، كان وفق اشتراطات تأسيس الشركة التي يشارك فيها اكثر من طرف حكومي، بهدف تقديم انسب الخدمات وارخص الاسعار للعمالة وطرحها امام الراغبين من المواطنين في استقدامها، فضلا عن تطوير مستوى واداء الشركة وفق خطط مدروسة وممنهجة واجتماعات دورية».

واشار البيان الى ان شركة الدرة للعمالة مملوكة بنسبة %60 لاتحاد الجمعيات التعاونية، و%10 لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدا ان جميع هذه الاطراف تعمل لتحقيق الاهداف المنشودة من انشاء الشركة، والقضاء على اي عراقيل تعترض طريق تنفيذ خططها.

ورد الاتحاد على بعض الاتهامات التي طالت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بخصوص عضوية شركة الدرة من قبل بعض وسائل الاعلام، مبينا أن العضو المعني بالموضوع طبق القانون ولم يحضر اجتماعات مجلس اداراتها، حيث ينتظر وصول كتاب رسمي من الشركة بشأن حضوره بشكل قانوني للاجتماعات فيها، مشيرا الى حرصه على تطبيق القوانين والامتثال لها بحسب اللوائح والاجراءات المتبعة.»

ولفت الى انه وبالتعاون مع رئيس «الدرة» واعضاء مجلس ادارتها كافة، يعملون على تحقيق اهداف الشركة من خلال تحسين صورة الكويت في المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذا المجال، فضلا عن بناء علاقات متينة مع الدول المصدرة للعمالة، والقضاء على احتكار محلي بالنسبة للعمالة المنزلية.

وذكر، ان ابواب مجلس ادارة الاتحاد مفتوحة امام الجميع لاي استفسار او اقتراح من شأنه تطوير مستوى الحركة التعاونية، فضلا عن مد يد التعاون الى الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تحقيق الاهداف المنشودة، سواء في الاتحاد او شركة الدرة للعمالة المنزلية.

