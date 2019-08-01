وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتخطيط والتطوير الاداري وكيل الشؤون المالية والادارية بالانابة عبد العزيز ساري المطيري، أن جميع مشاريع وزارة الشؤون تحظى بموافقة الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة باستثناء بعض المشاريع التي مازالت قيد الدراسة متوقعا الموافقة عليها وبدء تنفيذها في القريب العاجل.

وأشار المطيري في تصريح صحافي، الى التزام وزارة الشؤون بتعليمات وتوجيهات ديوان المحاسبة، لافتا الى ان الديوان لم يرفض تنفيذ اي مشروع من مشاريع الشؤون بسبب وجود ملاحظات وانما كانت هناك اربعة مشاريع طلب الديون استكمال بعض البيانات عنها مثل طلب الموافقة المالية.

وحول مشروع انشاء وحدة رعاية المسنين في اشبيليه، ذكر المطيري ان هذا المشروع مازال تحت الدراسة بين الوزارة وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، كاشفا في هذا الصدد عن موافقة ديوان المحاسبة خلال السنة المالية 2018/2019 على ابرام 5 عقود منها اصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لصالات الأفراح.

وأشار الى الموافقة على مناقصة خاصة بالبوابة الالكترونية ومشروع تشغيل وصيانة الأنظمة الآلية لدعم أنشطة التعاون وملحقاتها ضمن المرحلة الثانية خلال السنة المالية الماضية، مثنيا على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة بالتوجيه والارشاد للوزارات بالالتزام بالقوانين والانظمة واللوائح.

