وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية اللواء حقوقي د. فهد الدوسري حرص الوزارة واهتمامها الكبير بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك عبر انشائها ادارات وأقسام مختلفة تعنى بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء الدوسري بحفل اطلاق الحملة التوعوية (معا ضد الاتجار بالأشخاص) التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بحضور ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت ايمان عريقات وذلك بمجمع الأفنيوز.

وقال الدوسري ان (الداخلية) تحرص على المحافظة على حقوق الانسان وكرامته على أرض الكويت مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والسفارات المعتمدة لدى البلاد لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضاف أن الانجاز الذي حققته الكويت في هذا المجال يشكل اعترافا دوليا بالرغبة الصادقة منها في مكافحة هذه الجريمة ويعكس المساعي والجهود الحقيقية لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع القوانين والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.

وأفاد بأن رفع اسم الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الى الدرجة الثانية يأتي تتويجا للجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة الانسانية التي تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وذكر أن ما ورد في تقرير (الخارجية) الأميركية بشأن الكويت يعد أيضا مؤشرا ايجابيا على مرئيات اللجان التي تضطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواء بالكشف عنها استباقيا أو تلقي البلاغات حولها ومتابعتها انتهاء بتنفيذ كل القرارات والأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.

ولفت الى أن الكويت أقرت القانون رقم (91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اذ تصل العقوبة فيه الى الاعدام في بعض التهم اضافة الى القرار الوزاري رقم (5908 لسنة 2014) بشأن انشاء قسم خاص بالاتجار بالأشخاص.

وأوضح أنه تم دمج نشاط هذا القسم مع نشاط ادارة حماية الآداب العامة ليتغير مسماها الى ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وبين أن الكويت أسهمت أيضا في اصدار قانون بشأن العمالة المنزلية وانشاء ادارة خاصة بهم تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من العمالة وتهدف الى الحفاظ على حقوقهم.

