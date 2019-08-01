وطن النهار

وسط احتفال شعبي كبير، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد ابراهيم الخراز ممثلا عن سمو أمير البلاد، يسدل الستار بدءا من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، وعلى ساحل النادي البحري الرياضي الكويتي في السالمية عن فعاليات رحلة احياء ذكرى الغوص الحادية والثلاثين، التي نظمتها لجنة التراث البحري في النادي البحري تحـت رعايـة سـمو أمير في الفترة من 25 يوليو الى 1 أغسطس الحالي، بمشاركة ما لا يقل عن 195 شاباً موزعين بين نواخذة ومجدمية وبحارة، وتحملهم 13 غوصاً مهداة من سمو أمير البلاد، ومن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

وسوف يسدل الستار عن الرحلة من خلال اقامة مراسم «القفال» أو ما يسمى بقفال الغواصين، حيث تبدأ المراسم مع وصول الوزير الخراز، وبجولة في معرض التراث البحري وصور الغوص والفنون التشكيلية والمقتنيات التراثية، يعقبها متابعة وصول سفن الغوص الى ساحل النادي وعلى متنها النواخذة والمجدمية والبحرية، ثم ترجل الجميع منها حاملين عدتهم ومحصولهم من المحار في الوقت الذي سيشارك الأهالي باستقبالهم على الشاطئ، وستقدم فرقة النادي للتراث البحري بعض عروض الفنون البحرية، يصاحبها قيام مجموعة البحرية بعملية فتح المحار «الفلاق» يعقب ذلك التوجه الى ممثل سـمو أمير البلاد لعرض حصيلة اللؤلؤ فيما ستختتم مراسم «القفال» بانزال علم الكويت ايذانا بانتهاء موسم الغوص.

