وطن النهار

افتتحت الوكيل بالديوان الأميري مدير مكتب الشهيد فاطمة الأمير جدارية مطار الكويت الدولي T4 التي تحمل صور واسماء شهداء الوطن في احتفالية تواكب الذكرى 29 للغزو العراقي الغاشم.

وقالت الامير في تصريح صحافي ان يوم 2 اغسطس من ايام الكويت الخالدة والتي سقط فيها الكثير من الشهداء أرووا بدمائهم ارض الوطن ليسجلوا ملحمة تتوارثها الاجيال ولتظل في الذهن الجمعي للدولة ومن فيها، مؤكدة ان هناك العديد من الاماكن ضمن خطة مكتب الشهيد لعمل جداريات لتخليد ذكرى الشهداء الابرار حيث تم اختيار ارض المطار الدولي باعتباره جهة يرتادها الناس من كل انحاء العالم.

وقالت ان الجدارية تشمل جميع الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد ولا تقتصر فقط على الكويتيين بل على 14 جنسية اخرى حيث تحتضن كلمة صاحب السمو امير البلاد (هذولا عيالي) كل من سقط شهيدا في ارض الوطن واسهم في عودتها وشرعيتها من براثن الغزاة.

من جهته قال مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان يحق لنا في مثل هذه المناسبة تكريم شهدائنا الابرار الذي رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن فلولا تضحياتهم وبطولاتهم لما تنعمنا اليوم بالحرية والوطنية والاستقلال اذ نسأل الله لهم الجنة والنعيم المقيم في الخالدين.

