وطن النهار

قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة

د. فواز الرفاعي انه تجسيد لوحدة الدم في حب الكويت وتزامنا مع ذكرى الثاني من اغسطس سوف تطلق وزارة الصحة - بنك الدم المركزي- بالتعاون مع وزارة الاعلام حملة للتبرع بالدم تحت شعار (معا للأبد سور الوطن) للسنة الرابعة على التوالي.

واكد أن هذه الحملة تهدف للتذكير بدور شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم فداء للوطن وكانوا مثالا للتضحية والعطاء فضلا للتأكيد على أهمية التبرع بالدم كممارسة صحية وانسانية.

وأوضح الرفاعي أن الحملة تأتي في اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة متمثلة في بنك الدم المركزي ووزارة الاعلام والتي تهدف الى تعزيز العطاء والتفاني لتلبية الاحتياجات الوطنية.

