وطن النهار

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، بدء موسم صيد الربيان اليوم الخميس بالمياة الاقتصادية بعد توقف دام سبعة اشهر، مشيرا الى أهمية متابعة فترات الحظر والصيد مع دول الجوار ومدى التزامها واعداد الاحصائيات من قبل الجهات المعنية للوقوف على جدوى حظر صيد الربيان، وهل يوجد زيادة فعلية في نسبه مصيد الربيان لهذا الموسم بعد حظر صيده سبعة اشهر.

واعرب الصويان عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح، على جهوده المثمرة لتطوير القطاعات التابعة للهيئة، موضحا أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك شارك في الاجتماع الذي عقد بالهيئة العامة للزراعة بمشاركة معهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة، حيث تمت مناقشة موضوع صيد الربيان بالمياة الاقليمية والاقتصادية اسوة بالدول المجاورة من خلال فتح موسم صيد الربيان بالاول من اغسطس في المياه الاقتصادية، وفي الاول من سبتمبر بالمياة الاقليمية لرخص الجر الخلفي.

وعبر الصويان عن شكره للجهات الحكومية، مثمنا جهود نائب المدير العام للقطاع السمكي مرزوق الهبي ورئيس الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الاحمد الحمود ود.محسن الحسيني ممثلا لمعهد الكويت للابحاث العلمية، لتفهمهم مطالب اتحاد الصيادين والسماح بالصيد في المياة الاقتصادية والاقليمية.

