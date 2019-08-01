وطن النهار

فرجينيا - «كونا»: استعرض وفد الكشافة الكويتي المشارك في (المخيم الكشفي العالمي الـ24) بولاية (فرجينيا) الامريكية الفنون التراثية الكويتية ومنها العرضة والسامري.

واشاد رئيس الوفد الكويتي المشارك نجم طالب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالمشاركة الكويتية التي لاقت استحسانا وترحيبا وانسجاما من الحضور الذين توافدوا من شتى اقطار العالم بهدف تبادل الثقافات واقامة صداقات جديدة عبر تنفيذ الكثير من الانشطة والبرامج الشبابية الهادفة.

وذكر طالب «ان الوفد الكويتي نجح خلال هذه الفعالية التي تضم 45 الف كشاف وقائد يمثلون اكثر من 160 دولة في ابراز التاريخ المشرف والعريق للحركة الكشفية الكويتية واهم انجازاتها على الصعيدين العربي والدولي».

واكد حرص الكويت على المشاركة في هذه المخيمات الكشفية العالمية التي تقام كل اربع سنوات بهدف تبادل الخبرات والمهارات والفنون بين الأقاليم والجمعيات والمنظمات الكشفية العالمية بالاضافة الى صقل مهارات وقدرات وكفاءات الفتية المشاركين بالأنشطة والبرامج التي تتحدى قدراتهم العقلية والبدنية وتقديم مجموعة من البرامج التي تخدم المجتمع.

