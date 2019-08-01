وطن النهار

بحثت وزارة التربية عدداً من الظواهر التربوية المتعلقة بتوجهات الكوادر التعليمية نحو العمل في مراحل محددة، وسبل تحفيز وتشجيع تلك الكوادر للعمل في مراحل أخرى، فضلا عن توضيح متطلبات تنفيذ خطة قطاع التعليم العام لإجراء حركة نقل وندب الكوادر الاشرافية للعام الدراسي القادم 2019/ 2020.

واتفقت التربية ممثلة في قطاع التعليم العام خلال الاجتماع الذي عقده وكيل التعليم العام أسامة السلطان أمس مع مديري الشؤون التعليمية بحضور مديرة ادارة التنسيق بالإنابة حميدة القلاف ورئيس قسم الميزانية يوسف العنزي ضمن إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، على آلية ومعايير تنفيذ مشاريع النقل الداخلي للمعلمين في كل منطقة تعليمية بما يخدم احتياجات المدارس، بالإضافة إلى توضيح آلية وضوابط استيعاب واستقبال المعلمين الجدد وتسكينهم في مراكز العمل حسب المؤهلات العلمية.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور، منها تسليم المناطق التعليمية نسخا من قرارات النقل الخارجي لاعضاء الهيئة التعليمية بين المناطق التعليمية، حسب مشاريع النقل التي اعتمدتها ادارة التنسيق التابعة لقطاع التعليم العام بوزارة التربية.

يذكر أن التربية تعاني ظاهرة توجه عدد كبير من أعضاء الهيئة التعليمية المعلمات إلى مرحلتي رياض الاطفال والابتدائية وفي مدارس معينة، ما تسبب في مشكلة التكدس في هاتين المرحلتين دون غيرها يقابله مشكلة العجز في مدارس أخرى.

