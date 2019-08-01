وطن النهار

قال الأمين العام لجامعة الكويت د. مثنى الرفاعي إن الطرق التي تخدم المباني الجنوبية للكليات في مدينة (صباح السالم) الجامعية (الشدادية) سيتم تشغيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف الرفاعي في تصريح صحافي عقب جولة له في المكان أن استعدادات الانتقال لمدينة (صباح السالم) الجامعية جارية بعد استكمال الجامعة مرحلة استلام المباني المقرر الانتقال إليها في الحرم الجامعي الجديد.

وأكد حرص الجامعة على تهيئة مواقع الكليات التي تم استلام مبانيها وتشغيلها وتزويدها بالاحتياجات المطلوبة استعدادا لاستقبال الطلبة.

وذكر أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بالجامعة وافقت على الاستلام الإبتدائي الجزئي لأعمال الناحية الجنوبية (A5) للمدينة الجامعية الجديدة التي تتضمن أعمال الطريق الدائري للحرم وشبكة الطرق الداخلية ومواقف السيارات السطحية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة الانتقال للمدينة الجامعية الجديدة اجتمعت في وقت سابق بعمداء الكليات المقرر انتقالها بداية العام الجامعي المقبل وهي كليات العلوم الإدارية والآداب والتربية والعلوم الحياتية التي ستنتقل كليا للحرم الجامعي الجديد في حين سيتم انتقال كليتي العلوم والهندسة والبترول جزئيا. ولفت إلى التنسيق المشترك والمستمر بين الجامعة والهيئة العامة للطرق ووزارة الداخلية لمتابعة تهيئة الطرق المؤدية للحرم الجديد مؤكدا حرص الإدارة الجامعية على سلامة أبنائها الطلبة ومرتادي الحرم الجامعي من أساتذة وأعضاء هيئة أكاديمية مساندة وموظفين.

