وطن النهار

أعلنت مديرة برنامج (بريق) للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة رقية حسين أن البرنامج استعد للعام الدراسي الجديد بعدد من الدورات التدريبية التي سيستفيد منها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة في 48 مدرسة ثانوية بالتعاون مع وزارة التربية.

وقالت حسين في تصريح صحافي الاثنين الماضي إن عدد المعلمين المنتسبين لبرنامج بريق العام الدراسي الجديد يصل الى 500 معلم ومعلمة.

وأوضحت أن مدربي (بريق) المميزين الذين أرسلهم بريق في منحة خاصة إلى جامعة بيركلي في الولايات المتحدة سيعودون بعد الحصول على الدورة التدريبية ليشاركوا في تدريب زملائهم المعلمين والمعلمات الجدد المنضمين للبرنامج حديثا.

من جانبها أثنت رئيسة برنامج بريق في ثانوية (خالدة بنت الأسود) للبنات أنوار الدليمي في تصريح مماثل على الإنجازات التي حققها برنامج بريق في المدارس الحكومية مشيدة بتعاون ودعم الوزارة لانجاح فعاليات (بريق).

وقالت الدليمي إن إدراج برنامج بريق في خطة التنمية خطوة جيدة لنشر الإيجابية في المدارس الحكومية ما يسهم في خلق الإبداع والتميز لدى الطلبة لافتة إلى أن إدراجه جاء لأهميته وثرائه المعرفي خاصة أن رؤية كويت جديدة هدفها خلق جيل أكثر إيجابية وإبداع.

وشددت على ضرورة دعم الشباب وتوفير مثل هذه البرامج الهادفة ما يدفع في اتجاه القضاء على الأفكار السلبية ويحد من ظاهرة العنف لدى بعض الطلبة في المدارس موضحة أن هذه البرامج تسهم بشكل كبير في خلق أجواء مريحة تساعد على اندماج الطلبة داخل المدرسة وخارجها من خلال التعامل الإيجابي.

