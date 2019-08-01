آراء

برغبة سامية من سموأمير البلاد حفظه الله ورعاه تعمل الحكومة وبالتعاون مع مجلس الأمة لايجاد حل جذري لقضيه المقيمين بصورة غير قانونية وانهاء هذا الملف الموجود منذ عشرات السنين واعطاء كل ذي حق حقه وانهاء معاناتهم.

وكما يعلم الجميع فان هذا الملف اعطي لرئيسي السلطتين لانهائه خلال فترة الصيف، كما ان الكل يعلم ومتأكد ان تدخل سمو امير الانسانية وبصورة مباشرة يعني ان هذه القضية ستحل باذن الله، ولكن ما يؤثر على ذلك للأسف بعض التصريحات غير الرسمية والتدخلات والتسريبات التي تخرج علينا بصورة شبه يومية وتطرح حلولا أو تسريبات بأنه سيتخذ كذا وكذا بخصوص ابناء المطلقات والأرامل أو من يحملون احصاء 65 أو من ثبتت اصوله، وهكذا يخرج علينا كل يوم جهة أو شخص بفتوى حل هذه المشكلة.

شخصيا ارى بأن سمو الأمير حفظه الله تدخل فيها وأمر بمعالجة هذا الملف وأعطى توجيهاته السامية لرئيسي السلطتين، ولابد ان يمنع اي تصريح أو تسريب بهذا الملف إلى ان تنتهي السلطتان بصوره نهائية من عملهما، ومن ثم تعقد الحكومة والمجلس مؤتمرا صحافيا ويعلنان فيه عن الاجراءات والخطوات التي ستتخذ وستقوم بها السلطة التنفيذية. اما ما نقرأه اليوم من تسريبات وتصريحات ليس سوى تكهنات وتخمينات يجب الا يصدقها احد وكل ما يذكر في وسائل التواصل الاجتماعي ليس الا امنيات يتمناها البعض أو تحليلات بعيدة عن الواقع.

السلطتان تعملان على قدم وساق من خلال لقاءات واجتماعات يومية وهناك استعانة بجهات الاختصاص للوصول إلى الحل النهائي والعادل الذي يرضي كل الأطراف واعطاء كل شخص حقه، والا يكون الحل على حساب الوطن وليس ايضا على حساب هذه الفئة. ولهذا اطالب الحكومة بمنع الحديث والتصريح بهذه القضية إلى ان يتم الانتهاء منها والاعلان عن حلولها اما ما يسربه البعض ويحللونه فليس لصالح اية جهة وهذا يؤثر على نفسيات هذه الفئة سواء كان التسريب والتحليل ايجابيا أو سلبيا.

ملف هذه القضية الآن بيد سمو امير الانسانية، وحلها سيكون جذريا دون المساس بحق اي شخص وايضا لايمس مصلحة وامن الكويت، فسموه وضع حسه الانساني والوطني لمعالجة هذه القضية والكل متأكد ما دام هذا الملف بيد سموه فسيحل باذن الله حلا جذريا دون المساس بحقوق اي جهة وننتهي من مشكلة عاشتها الكويت عشرات السنين وسببت قلقا داخليا وحتى خارجيا، واقول لمن يسرب ويحلل ويستنتج: «ابعدوا عن هذه القضية وانتظروا ما ستقوم به السلطتان خلال المرحله المقبلة وبعدها حللوا واستنتجوا على راحتكم».

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

