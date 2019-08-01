آراء

مع قرب مرور ذكرى الغزو العراقي المؤلمة على الكويت.. اختار احد الأميركان الذي كان لبلده دور ريادي مهم في حرب تحرير الكويت ان يحتفي بهذه الذكرى بأسلوبه الخاص، فعند خروجه من الكويت، لم يفكر ان يحمل معه نموذجا مصغرا لأبراج الكويت أو غيرها من المعالم التي عادة ما توضع في علب صغيرة للذكرى، أو حتى شراء مقتنيات حديثة من احدى تلك المولات المنتشرة هنا وهناك أو الاكتفاء بصور للذكرى الجميلة عن الكويت، الا انه فضَّل ان يأخذ معه قاذفة صواريخ ضبطت من قبل السلطات الأميركية فور وصوله الأراضي الأميركية وفقا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان تبريره للسلطات هناك التي قامت باعتقاله بأنه اختار تلك القاذفة كمجرد تذكار من الكويت.

ولقد كان توضيح الطيران المدني واضحا وصريحا مؤكدا سلامة الجانب الكويتي، حيث ان الأميركي سافر عبر المطار العسكري بقاعدة عبدالله المبارك الجوية المخصصة لنقل الجنود الأميركان والذين لا يتم تفتيشهم من قبل السلطات الكويتية بل عبر الشرطة العسكرية الأميركية، ولكن يبقى السؤال: لماذا هبط ذلك العسكري في مطار مدني اميركي؟ هذه الحادثة بحاجة لمزيد من التوضيح من الجانب الأميركي لاسيما بأن العلاقات الكويتية-الأميركية متينة فيما يخص التعاون الأمني واللوجستي ومكافحة التطرف والارهاب، ولهذا فان معالجة تلك القضية تسهم في مزيد من تعزيز العلاقات ما بين البلدين، ناهيك عن تحقيق المصلحة المشتركة والمتمثلة في مكافحة الارهاب والتطرف وهي حاجة تظل متزايدة بفعل استمرار حالة التوتر الأمني والسياسي الاقليمي.

اما فيما يخص الجانب الكويتي، فهي فرصة للكويت لاسيما ان البلاد مقبلة على توسعة واعدة في مجال الطيران المدني وبناء محطات جديدة بأن تستفيد من تلك الحادثة في العمل على المزيد من تعزيز تلك الاجراءات الأمنية بشكل لا يعيق حركة المسافرين وهي معادلة مهمة مابين الأمن والترحيب بالمسافرين وعدم تضييق الخناق عليهم الا اننا لابد ان نعمل على تحقيقها ضمانا لمستقبل واعد للكويت الجديدة وهي حلم يتطلع له الجميع.

