آراء

يروى بضم الياء على لسان الفيلسوف اليوناني «هرقليطس» قوله: «أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين».. والمقصود ان جريان الماء في النهر يجعله متغيراً دائماً وأبداً، كما انك في كل مرة تنزل النهر تكون شخصاً آخر، ومع هذا التغير الذي يعتري النهر ويعتريك يظل النهر شيئاً واحداً، كما تظل انت، نفسك، وهذا معنى الثبات في التغير.. والتغير في الثبات. ومن هنا يعد هرقليطس الجد الأول للشك، فنحن موجودون وغير موجودين من حيث ان الفناء يدب فينا في كل لحظة. كل شيء موجود وغير موجود.

ومعنى ذلك ببساطة اكثر: لا شيء ثابت في هذا الكون فكل شيء يتغير.. حتى النهر، فلو انت نزلت فيه مرة ثم خرجت منه.. وأعدت النزول فيه مرة اخرى، قريبة أو بعيدة.. فلن تكون في المرة الثانية انت، ذاتك، في المرة الأولى، والنهر ايضاً لن يكون هو النهر الذي نزلته في المرة الأولى.

وهكذا نفهم ان طبيعة الحياة تقوم على الحركة أو قل التغير لا على الجمود أو الثبات. وهذا ما يجدر بنا جميعاً ان نفهمه رغم تعارضه مع نظام تفكير معظمنا.. لنكتشف ذلك التغير الطارئ والمستمر ونواجهه.. مواجهة مناسبة.

ان عيب معظمنا ان لم يكن كلنا انه يخزّن في ذهنه فكرة أو افكارا عدة عن جماعة أو شخص ما ويحلل تصرفاتهم وأقوالهم بناء على ذلك المخزون العقلي.. المسبق..

فلو كان المخزون في الذهن ان زيداً - مثلاً - يقول الصدق.. فزيد سيكون دائماً وفي كل لحظة من لحظات حياته صادقاً.. أما لو كان المخزون في الذهن ان عمراً، مثلاً كاذب؛ فعمرو سيكون كاذباً دائماً وفي كل لحظة من لحظات حياته مهما طالت..

وهذا ينسحب عندنا على المجموعات والشعوب.. مع ان التعميم في الحكم.. دليل الجهل. والعناد.

والمعنى ان التفكير «الوراثي» أو التصنيفي الجاهز والمسبق.. يناقض طبيعة الانسان، بل يناقض طبيعة الكون نفسه التي تقوم على التغيّر والتغيير.

وعليه؛ يجب ان نحلل كل قول أو كل فعل لأي انسان دون الاعتماد الكلي على ما وضعناه أو وضعه احد في اذهاننا تجاه اي انسان.

فزيد - صاحب مثلنا السابق - قد يتغير في لحظة من لحظات حياته ويقول الكذب بدلاً من الصدق - وعمرو قد يتغير في لحظة من لحظات حياته ويقول الصدق بدلاً من الكذب وقس على ذلك.

توقّع التغير من كل انسان واجب؛ لأن هذا التوقّع يجعلنا نكشف الكذب المرتقب ونعالجه فوراً.. فنضمن صحة احكامنا دائماً.

فلنتوقّع من كل انسان تغيير فكره أو سلوكه أو اخلاقياته أو حتى مبادئه.. بصدر رحب وفكر مرن.. لأننا لا يمكن ان نقولب الانسان اي نضعه في قالب جامد، فهو مجموعة احاسيس وأفكار تؤثر وتتأثر، ليس حديداً - مثلاً - كي نقول انه يتمدد بالحرارة صيفا وينكمش بالبرودة شتاء، كان ومازال وسيكون هكذا، فمثل هذه القوانين قد تصدق على المواد الطبيعية في الكون لكنها تستحيل ان تصدق على الانسان دائم التغيير.. كما لايمكن ان تصدق القولبة.. على النصوص ؛ فالنص واحد ثابت.. لكن تفسيره يختلف.. أو هكذا ينبغي.

وقول احدهم.. بأن الانسان لا يكون غير ذاته.. خطأ.. اذ يمكن ان يتغير سلبا أو ايجابا.. فيصير انسانا جديدا عقلا ونفسا وسلوكا.. والانسان وهو صغير جاهل.. يختلف عن ذاته.. وهو كبير؛ متعلم..

ان اتفقنا على ذلك فاننا نزعزع الثقة بأساس فكرنا الا وهو الحكم على الأحداث أو الأشخاص أو الجماعات أو حتى الشعوب بالفكر المسبق الموروث الذي تمكّن من عقولنا، فعطّل قدرتها على تحليل الأحداث واكتشاف جوهرها.. وجديدها.

دليل على ذلك، ان معظمنا لا يكتشف ما طرأ من تغير في الشارع الذي نسكن فيه.. رغم مرورنا فيه كل يوم.. والسبب اننا ندخله وفي ذهننا اننا نعرف كل شيء عنه.. وبالتالي لا نكشف ما حدث فيه من تغيير كبير كان أو صغير.

كما ان معظمنا لا يكشف التغير الذي طرأ على فكر اخيه اوصديقه أو محبوبه.. لذلك السبب نفسه، ما يوقعنا دائماً في سوء التقدير والخطأ.

ولا سبيل إلى الخلاص الا بتعودنا اقتحام المناقشة أو الحوار أو الدراسة، بقلب بكر، وعقل بكر، فآفة المناقشة أو الدراسة هي الأحكام المسبقة والتصور المسبق.. ورؤية الناس كما نحب ان نراهم.

يجب ان نقبل بتغير الانسان لأن تغير الانسان اقرب إلى طبيعة الأمور، فالفاشل قد ينجح والناجح قد يفشل والكاذب قد يصدق والصادق قد يكذب، والملحد قد يؤمن والمؤمن قد يلحد، والغني قد يفقر والفقير قد يغتني، والقوي قد يضعف والضعيف قد يقوى، والمخطئ قد يصيب والمصيب قد يخطئ، فكثيراً ما يتحول الانسان من الضد إلى الضد من دون ان يفقد وجوده بالضرورة، أو ذاته بل ان الموجود هو النقطة التي تتلاقى عندها الأضداد، ولهذا امتنع وصف الانسان الحي.. بخصائص دائمة ضرورية.

ان حشو عقولنا بفكرة عن شخص ما من كتاب أو صحيفة أو عن طريق شخص آخر يحبه أو يكرهه أو عن طريق الشخص نفسه في لحظة سابقة، من عمره.. والحكم عليه بناء على تلك الفكرة المسبقة طيلة حياته كلها، خطأ يجب ان نتداركه فوراً؛ فالانسان، قد يظل على افكاره وآرائه، وفي الوقت عينه قد يغيّرها، وهذا جائز بل ومقبول ما دام الانسان ملتزماً بما يقول وليس ملزماً، اقصد ما دام التغير نتيجة اطلاع ونضج عقلي خاص لا نتيجة ضغط أو ارهاب من خارج ذاته على ذاته!.

وللكلام بقية.

والبقية عندكم.. اذا اردتم.

