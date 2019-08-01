مال وأعمال

قال مصدر اقتصادي حكومي لـالنهار ان سداد عجز موازنة العام الماضي 2018/2019 والبالغة 3.5 مليارات دينار، تم سدادها بالكامل من الاحتياطي العام، في ظل عدم تعديل قانون الاقتراض المنتهي، والذي كان يسمح بالاقتراض المحلي والخارجي لسداد العجز، موضحاً أن انخفاض العجز بواقع 31% عن السنة السابقة، أسهم في عدم خفض الاحتياطي العام بشكل كبير، لافتاً في الوقت ذاته الى ضرورة ضبط العجز في الموازنات الحالية والمقبلة بأقصى درجة، حفاظاً على هذا الاحتياطي، أو البحث عن بدائل مناسبة لسداد العجوزات بعيداً عن الاحتياطي العام.

فيما كشفت بيانات رسمية عن تمسك الادارة الاقتصادية والمالية بالدولة وعلى رأسها وزارة المالية بتأصيل نهج التحكم في المصروفات العامة للحد من الهد بغض النظر عن أسعار النفط.

حيث أكدت وثيقة رسمية الحفاظ على سقف المصروفات للسنة المالية الحالية 2019/2020 بحدود 22.5 مليار دينار، وذلك بعدما نجحت وزارة المالية في خفض قيمة المصروفات من 30 مليار دينار كانت مقدرة قبل اقرار الموازنة.

وشددت البيانات التي اطلعت النهار على نسخة منها على ضرورة استمرار الموازنة الحالية والموازنات المستقبلية، بمزيد من الاجراءات الحقيقية لتسوية حسابات العهد، حتى الوصول بها الى درجة الصفر، مع الاستمرار في تحصيل الديون المستحقة للحكومة باعتبارها احدى البوابات المهمة لدعم خزانة الدولة، كما أنها تسهم بشكل مباشر في سداد أجزاء رئيسة من العجز ان وجد.

وأظهرت البيانات العمل على تحفيز نمو الاقتصاد من خلال الوصول الى المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية المستهدف عند 17% بالموازنة الحالية 2019/2020، حيث تعتبر وزارة المالية كل ما سبق أولويات ضرورية.

وفيما يتعلق بتسوية حسابات العهد، والتي أخذت حيزاً كبيراً من الجدل الحكومي النيابي، فقد اتخذت وزارة المالية اجراءات مباشرة لضغط تلك الحسابات وتسويتها بشكل نهائي، حيث تضمنت الاجراءات 8 خطوات رئيسة منها:

1- حث جميع الجهات الحكومية على تحصيل وتسوية أرصدة العهد.

2- تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تلك الأرصدة وتسويتها.

3- حث الجهات التي لديها مكاتب خارجية على فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب وعدم تحويل أية مبالغ بالنيابة عن تلك الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.

4- حث جميع الجهات على استرداد قيمة الدفعة المقدمة، بنسبة تزيد عن 10% من قيمة كل دفعة شهرية.

5- ارسال كتاب لمجلس الوزراء بطلب اعتماد اضافي بقيمة 900 مليون دينار، لدعم المنتجات البترولية.

6- توجيه جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفرات المالية لديها في تسوية حساب العهد.

7- وضع خطة متوسطة الأجل لمعالجة كل مكونات حسابات العهد على مستوى الوزارات والادارات خلال السنوات المالية القادمة.

8- منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية الا من خلال الحسابات المخصصة.

