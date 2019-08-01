مال وأعمال

ارتفعت أحجام التداول ببورصة الكويت خلال يوليو، بنحو 78% الى 4.68 مليارات سهم؛ مقابل 2.63 مليار سهم في يونيو الماضي. وزادت السيولة 48.3 في المئة في يوليو لتصل الى مليار دينار تقريباً مقارنة بـمستواها في يونيو الماضي عند 660.25 مليون دينار.

كما ارتفعت الصفقات الشهرية 66.8 في المئة في يوليو، لتصل الى 180.29 ألف صفقة؛ مقابل 108.09 آلاف صفقة في يونيو السابق. وارتفعت مؤشرات البورصة جماعياً في شهر يوليو، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.88 في المئة عند مستوى 6116.66 نقطة رابحاً 284.53 نقطة بالمقارنة بـاقفال يونيو الماضي عند 5731.67 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية يوليو 5.76 في المئة باقفاله عند النقطة 6744.08 بمكاسب بلغت 367.06 نقطة بالمقارنة بـنهاية تعاملات يونيو الماضي عند مستوى 6377.02 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بنحو 2.41 في المئة في يوليو باقفاله عند النقطة 4881.61 رابحاً نحو 115.08 نقطة بالمقارنة بـاقفال يونيو الماضي عند 4766.53 نقطة.

وعلى مستوى الأداء العام للمؤشرات في العام الحالي، ارتفع المؤشرات العام 20.42 في المئة رابحاً أكثر من 1000 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول 28.04 بالمئة بمكاسب اقتربت من 1500 نقطة، وسجل «الرئيسي» نمواً بنسبة 3.02 في المئة رابحاً نحو 143 نقطة.

فيما انهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 3?61 نقاط ليبلغ مستوى 6116?6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?06 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 246?9 مليون سهم تمت من خلال 8643 صفقة نقدية بقيمة 40?2 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8?7 نقاط ليصل الى مستوى 4881?6 نقطة بنسبة 0?18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 172?4 مليون سهم تمت عبر 4568 صفقة نقدية بقيمة 11?3 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9?5 نقاط ليصل الى مستوى 6744?08 نقطة بنسبة 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 74?5 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة بقيمة 28?8 مليون دينار.

