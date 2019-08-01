مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، احالة 628 مخالفة تجارية الى النيابة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان احصائية قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن شهر يونيو الماضي أظهرت ورود 250 شكوى لادارة حماية المستهلك ممثلة بطوارئ الصديق من خلال الخط الساخن والمراكز المتواجدة في المحافظات.

وأضافت أن عدد المحاضر المرسلة الى النيابة التجارية خلال يونيو الماضي بلغت 188 محضرا متنوعا، مشيرة الى تسجيل 628 مخالفة تمت احالتها للنيابة وبمحاضر محفوظة بلغت 93 محضرا خلال النصف الأول من العام الحالي خلال نظام التفتيش.

وأوضحت ان ادارة حماية المستهلك في مركز الاندلس سجلت 562 ترخيصا لعروض معلنة وتخفيضات وتنزيلات برسوم محصلة بلغت 15343دينارا، مشيرة الى ان عدد التراخيص الممنوحة للجوائز بلغ 128 ترخيصا مابين تنزيلات وعروض وهدايا مجانية برسوم وصلت ل15595 دينارا.

وذكرت «التجارة» ان مركز الافنيوز رخص 483 ترخيصا مابين عروض خاصة وتخفيضات وتنزيلات برسوم محصلة بلغت 8210 دنانير في الوقت الذي بلغت فيه التراخيص الممنوحة للتنزيلات والهدايا 83 ترخيصاً برسوم 8030 دينارا، مشيرة الى تسجيل 3 مخالفات خلال الشهر ذاته تتعلق بقمع الغش التجاري.

