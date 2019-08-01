مال وأعمال

اختتم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا نقديا تاريخيا يتوقع أن يخفض فيه معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما لتعزيز نمو الاقتصاد بينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدلات أدنى.

وقال خبراء اقتصاد إن البنك المركزي الأميركي سيعلن عن خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0,25 نقطة) معدلات الفائدة اليومية التي تحكم كل الديون الأخرى.

وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرات عدة، للصحافيين. وكان باول أكد أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي سجل للتو نموا للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020 ويدرك أهمية النمو لاعادة انتخابه.

ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي قرر التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المطالب بمعدلات أدنى. وما زال نمو الاقتصاد الأميركي متينا (+2,1 في المئة في الفصل الثاني من العام) على الرغم من تباطؤه، ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين عاما (3,7 في المئة).

كما أن مؤشرات عدة كانت ايجابية مؤخرا مثل نفقات الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات. ويتوقع ان يركز باول على ضعف تقدم الأسعار لتبرير مبادرة الاحتياطي الفدرالي. فالتضخم قليل جدا في نظر البنك المركزي الذي يعتبر أن 2 في المئة هي النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي.

لكن مؤشر الأسعار في يونيو ومايو يبقى بعيدا عن هذا الهدف اذ انه بلغ 1,4 في المئة.

ضغوط قصوى

ويفترض أن يصدر الاحتياطي الفدرالي بعض المؤشرات حول الموقف الذي سيتخذه بعد ذلك، أي الانتظار أو التلويح بخفض جديد. وحتى الآن لا تشير تقديرات أعضاء اللجنة لمعدلات الفائدة، التي نشرت في يونيو ولن يتم تحديثها قبل سبتمبر سوى الى خفض طفيف حتى نهاية العام الحالي، بينما يواصل ترامب ممارسة أقصى حد من الضغوط على البنك المركزي لخفض كلفة الدين.

وقد صرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أنه يريد «خفضا كبيرا» في معدلات الفائدة. وقال «اشعر بخيبة أمل كبيرة من الاحتياطي الفدرالي» الذي كان يستعد لبدء اجتماعه النقدي. وأضاف أن الرئيس السابق باراك «أوباما كان لديه معدل فائدة يساوي الصفر». وداخل اللجنة النقدية ليس من المؤكد أن ينجح جيروم باول في تحقيق اجماع على قرار خفض معدلات الفائدة الضئيلة أساسا.

توافق غير مؤكد

عبر اثنان من أعضاء اللجنة حتى الآن عن تحفظات. وقال ايريك روزنغرن القادم من بوسطن انه لا يريد خفض كلفة القروض «اذا كان الاقتصاد يسير على ما يرام بدون هذا الاجراء». ويمكن أن تسير على خطاه ايستر جورج من الاحتياطي الفدرالي في كنساس سيتي، التي رأت مؤخرا أن السياسة النقدية «في الطريق الصحيح». ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يؤدي خفض في المعدلات الى تحفيز الاقتصاد بدون مبرر ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، لا سيما في قروض الشركات عبر اعادة التضخم. وقال بيل دادلي الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي في نيويورك في افتتاحية نشرتها وكالة بلومبرغ الثلاثاء ان «كثيرين يرون في هذا الخفض لمعدلات الفائدة الخطوة الأولى باتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش، لكنني لست متأكدا من ذلك». وأخيرا أكد هذا المسؤول «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة ليمتنع الاحتياطي الفدرالي عن خفض معدلاته لبعض الوقت». وأضاف دادلي «اذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها وتسارع التضخم، فان البنك المركزي سيضطر لرفع المعدلات مجددا في انقلاب قاس يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه».

