مال وأعمال

قام وفد من هيئة الأشغال العامة بدولة قطر برئاسة عبدالعزير سادة بزيارة إلى اتحاد الصناعات الكويتية صباح أمس، وذلك بهدف التعرف عن قرب على بعض الصناعات الكويتية، واعتماد المنتجات المحليه المطلوبة وتنفيذ مشاريع تخص الهيئة في قطر.

وكان في استقبال الوفد مدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي، وبحضور نائب رئيس مجلس الادارة في مصنع المير لصناعة وحدات التحكم واعمدة الانارة إيمان العراك.

وقالت مدير عام اتحاد الصناعات هدى البقشي أن الاجتماع استعرض الدور الذي يقوم به اتحاد الصناعات الكويتية لخدمة الصناعة والصناعيين بالكويت، إلى جانب استعراض قطاعات الانشطة للمصانع التي تقع تحت مظلة الاتحاد، كما اوضحت آلية اعتماد المنتجات المحلية في مشاريع الدولة، وأهمية مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحلية والخليجية والعالمية المعتمدة كما أشارت باهتمام الجانب الكويتي ممثلا بالهيئة العامة للصناعة وتعزيز وتنمية الصادرات الصناعية المحلية .

وأثناء اللقاء ذكر رئيس الوفد القطري.عبدالعزيزحرص الهيئة على استخدام المنتجات الحديثة ذات الجودة العالية والمطابقة للشروط والمواصفات العالمية الحديثة، وهذا ما تلمسه من اهتمام المصانع الكويتية لمواكبة أحدث التطورات وامكانياتها من منافسة المنتجات العالمية مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي بين قطر والكويت في جانب الاستعانة بالمنتجات الكويتية طالما كانت تلبي احتياجات ومتطلبات هيئة الاشغال القطرية، فضلاً عن سهولة توفيرها للسوق القطري بكل سرعة بسبب قرب المسافة بين البلدين.

وقد أعربت ايمان العراك ممثلة عن مصنع المير عن سعادتها لزيارة وفد الهيئة لمصنع المير للاطلاع على منتجات LED، ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية المطلوبة، كما أكدت على اهتمامهم بالتعاون في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطر.

وبعد الاجتماع قام الوفد القطري بزيارة إلى مصنع المير لصناعة وحدات التحكم واعمدة الانارة للاطلاع عن قرب على خطوط الانتاج والتأكد من مطابقة منتجاته للمواصفات المعتمدة، واستخدامه التكنولوجيا الحديثة في مجال الاضاءة، تمهيداً للتعاون في بعض المشاريع التي تنفذها الهيئة في قطر.

