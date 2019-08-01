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حصد مدير إدارة مركز المعلومات ودعم القرار في الهيئة العامة للصناعة أحمد صادق جائزة «درع التميز الذهبية» 2019 عن فئة الأفراد كأفضل مدير تنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى الكويت خلال حفل توزيع جوائز الدروع الذهبية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وصفحات التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة العربية من قبل أكاديمية جوائز الشبكة العربية للتميز بان آراب وذلك يوم الأحد 28 يوليو 2019 .

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام الهيئة عبدالكريم تقي عبدالكريم عن سعادته بحصول مدير مركز المعلومات ودعم القرار على تلك الجائزة التي تأتي بعد سلسلة من الإنجازات قدمها المركز خلال السنوات السابقة في مجال تقنية المعلومات والتي أدت إلى تقديم الخدمات المتنوعة والمتميزة للهيئة العامة للصناعة بشكل سلس وسهل أمام أصحاب المصانع والشركات، كما أن تلك الجهود عززت التعاون المشترك بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف إن تلك الجائزة تعكس الدور المتميز الذي قام به مدير المركز في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للصناعة وذلك بدعم فريق مركز المعلومات وتقديم الدعم المتميز لفريق الإدارة العليا الذي يؤمن وبشكل كبير بأهمية تكنولوجيا المعلومات في القطاع الصناعي وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة لمراجعيها من مستثمرين وأفراد في مختلف القطاعات.

