مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVAعن الفائزين في السحب الربع سنوي الأول من سحب «النيرة»، لعملاء الدفع الآجل والمسبق معاً، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة مقابل كل دينار، وتزيد فرص ربحه مقابل المبلغ الذي يدفعه. وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: إيدي كلبيان، ممدوح أحمد حسن الدياسطي، نجاة دخيل ثاني السعيدي وطه عبد الرحمن.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى أكثر من 300 ألف دولار، تقدّم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 4 جوائز فصلياً (كل ثلاثة أشهر) بقيمة 10 آلاف دولار لكل جائزة، وجائزة كبرى بقيمة 200 ألف دولار عند نهاية الحملة. يمكن للعملاء تجميع فرص الربح تلقائياً عند إجراء أي عملية سداد او شحن لدى VIVA عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102. يمكن دخول السحوبات من خلال إرسال 300 إلى 567 عبر رسالة قصيرة مجانية.

