مال وأعمال

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن وصول الشحنة الأولى من الأغنام الرومانية الحية (طلي مرينو روماني)، وذلك على متن سفينتها «الشويخ» التي أبحرت من رومانيا عبر قناة السويس مرورًا ببعض دول الخليج العربي.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي أسامة خالد بودي بالقول: «إن هذه الشحنة جاءت تحقيقًا لخطتنا الاستراتيجية التي وضعناها لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر تنويع المصادر والمنتجات بما يحقق الاستقرار والتوازن في توفير اللحوم الحمراء على مدار العام، وأن هذه الخطوة جاءت بعد دراسات مستفيضة للأسواق المصدرة للأغنام، حتى تم اختيار رومانيا التي تعتبر رابع أكبر منتج للأغنام في الاتحاد الأوروبي كأحد مصادر اللحوم الحمراء المعتمدة لدينا، وسنستورد الأغنام أيضا من عدة دول أخرى إلى جانب رومانيا».

ونوه بودي في بيان صحافي، إلى أن الشركة قامت بتزويد أعداد من هذه الشحنة لبعض دول الخليج العربي، تلبية لاحتياجات السوق لديهم من الأضاحي لتوفيرها خلال عيد الأضحى المبارك، وسيتم توفيرها حصريا كأضاحى في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد في منطقة الري.

وذكر بودي أن الأغنام الرومانية تتميز بجودة اللحم، حيث أنها ترعى في السهول الخضراء والغابات المنتشرة في رومانيا، ويتم تجميعها من صغار المزارعين، تمهيدًا لتصديرها بعد ذلك إلى الدول المستوردة، وقد لاقت الكمية التجريبية من الأغنام الحية التي استوردناها بالطائرة من رومانيا في شهر رمضان المبارك قبولاً كبيرًا لدى المستهلكين في دولة الكويت، مما شجعنا لاستيراد هذه الدفعة عبر البحر.

وأشار إلى قيام شركة المواشي بتطبيق جميع الاشتراطات والمعايير العالمية الروتينية التي تطبقها عادة على جميع السفن التابعة لها مثل توفير طبيب بيطري متخصص مرافق طوال فترة الرحلة من رومانيا إلى الكويت لمتابعة صحة الأغنام وتوفير طاقم فني كامل أيضا للمتابعة اليومية للأغنام طوال الرحلة البحرية، مبينًا أن الشركة قد طبقت هذه الإجراءات والمعايير طوعًا وبدون طلب من السلطات الرومانية، كإجراء ثابت ومعتمد تطبقه المواشي على جميع رحلاتها البحرية».

وتقدم بودي بالشكر الجزيل، إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الشيخ محمد اليوسف، وذلك على فتحها المجال لاستيراد الأغنام من مصادر جديدة، كما تقدم بالشكر إلى كل من سفير الكويت في رومانيا طلال الهاجري وسعادة سفير رومانيا لدى الكويت دانيال تاناسي، ووزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني بيتري دايا وفريقه في الوزارة، على دعمهم وجهودهم الجبارة في إنجاح إتمام تصدير هذه الشحنة ووصولها إلى الكويت بنجاح.

