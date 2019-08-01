مال وأعمال

مدريد - «كونا»: قال المعهد الوطني الاسباني للاحصاء ان الناتج المحلي الإجمالي الاسباني نما بنسبة 0?5 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنسبة 0?7 في المئة في الربع الأول.

وأضاف المعهد في بيان ان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يكون قد حقق بذلك نموا إيجابيا للشهر 23 على التوالي مشيرا في الوقت ذاته إلى ان تلك البيانات أولية وسيتم اصدار البيانات النهائية في نهاية شهر سبتمبر المقبل. وكانت وزيرة الاقتصاد الاسبانية المنتهية ولايتها ناديا كالفينيو قد أكدت في الفترة السابقة ان الحكومة الاسبانية سترفع توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي دون ان تذكر النسبة التي تتداولها.

