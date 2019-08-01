مال وأعمال

استضافت المجموعة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (المملوكة للهيئة العامة للاستثمار) كوكبة من طلبة الجامعات الدارسين في دولة الكويت، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي للشركة NSIP لسنة 2019 .

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة م. أنس ميرزا في بيان صحافي إن العامل الذي ميز البرنامج هذا العام، هو التعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع تدريب الطلبة.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم بإعداد وتوجيه طلبة الجامعات للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، حيث يقوم البرنامج الصيفي بتوفير الخبرات التدريبية اللازمة لتعريف الطلبة ببيئة العمل ،والمقومات المطلوبة من العامل بالقطاع الخاص.

