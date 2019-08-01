مال وأعمال

كرمت شركة الخطوط الجوية الكويتية لاعبي الدوري المحلي لكرة القدم لموسم 2018/2019 الفائزين والمرشحين لجائزة أفضل لاعب وهداف الدوري «المرعب»، كونها الشريك الاستراتيجي لجائزة «غولدن ون» التي أعلنت من خلال حفل عن أسماء اللاعبين الفائزين بالجوائز بالتعاون مع شركة InStat الشركة الرائدة العالمية لاحصائيات كرة القدم، وذلك تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد نيابة عنه.

هذا وقد فاز بجائزة أفضل لاعب محلي لعام 2018/2019 لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية بدر المطوع، حيث تنافس على الجائزة مع لاعب المنتخب الوطني ونادي كاظمة مشاري العازمي ولاعب المنتخب الوطني ونادي الكويت فيصل زايد، كما فاز بجائزة هداف موسم 2018/2019 «المرعب» لاعب المنتخب الوطني والنادي العربي حسين الموسوي.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «حرصاً منها على دعم وتشجيع الشباب والابداع والرياضة والرياضيين بشكل عام، كرمت الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع جائزة (غولدن ون) لاعبي الدوري المحلي لكرة القدم لموسم 2018/2019 الفائزين والمرشحين لجائزة أفضل لاعب وهداف الدوري «المرعب»، حيث جاء تكريم هؤلاء اللاعبين وفقاً لاختيارهم من قبل لجنة رياضية مشتركة مع شركة InStat وتصويت الجمهور ومدربين معتمدين من اتحاد الكرة ونخبة من الإعلاميين، وذلك بأن الخطوط الجوية الكويتية تضع ضمن اهتماماتها دعم الرياضة والرياضيين في البلاد، لهذا تهتم الشركة دائماً على مشاركة الرياضيين في جميع الانشطة والفعاليات التي تسهم في تحقيق أهدافهم من خلال إضفاء طابع المشاركة والدعم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق لتشجيع المزيد من أصحاب المواهب والمبدعين».

وأضاف العنزي: «أتت رعاية الخطوط الجوية الكويتية للاعبي المنتخب الوطني ضمن فعاليات الشركة للاحتفال بمرور 65 عاماً على تأسيس الخطوط الجوية الكويتية، ولسعيها المتواصل والمستمر على تحقيق سياساتها لبرامجها للمسؤولية الاجتماعية وهي دعم وتشجيع الشباب والابداع، والتزامها ايضاً بدعم المتميزين واصحاب الانجازات والمواهب الوطنية وكل ما هو هادف وجاد ويعود بالنفع على المصلحة العامة وعلى وطننا الحبيب الكويت».

وأعرب العنزي عن خالص امنياته بالتوفيق والسداد للاعبي منتخبنا الوطني خاصة بعد رفع الايقاف عن جميع الالعاب الرياضية ولتعود الكويت إلى المشاركة في جميع البطولات الرياضية وتحقيق الانجازات ورفع علم الوطن عالياً خفاقاً في جميع المحافل الرياضية كما عودنا أبناء وبنات الكويت من الرياضيين على ذلك دائماً، وفي الختام تقدم العنزي بجزيل الشكر للقائمين على جائزة «غولدن ون» وعلى رأسهم مؤسس الجائزة منصور السنان والنجم الكبير جاسم يعقوب «المرعب» أمين عام الجائزة، متمنيا لهم مزيداً من النجاح في الفترة القادمة، آملاً أن تتطور هذه الجائزة لتصل إلى مصاف الجوائز الرياضية العالمية التي تحوز على اهتمام الرياضيين كافة.

