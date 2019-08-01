مال وأعمال

أعلنت (علامة هيلتون) ومجموعة (الشايع ) عن توقيع اتفاق حصري لإطلاق وتطوير 70 فندقا من فنادق هامبتون باي هيلتون في تسع دول تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا.

وقالت (مجموعة الشايع) في بيان صحافي أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين من المتوقع أن يتم افتتاح أول فندق هامبتون باي هيلتون في العام 2021 في الكويت وسيتم افتتاح 50 فندقا خلال السنوات الثماني المقبلة على أن يتبعها افتتاح 20 فندقاً آخر في المستقبل القريب.

وتعد علامة هامبتون باي هيلتون من فئة الفنادق ذات التصنيف المميز في قطاع الضيافة وتضم نحو 2500 فندق في 22 دولة حول العالم الذي يجعلها أكبر علامة تجارية ضمن مجموعة العلامات التجارية التابعة لشركة هيلتون.

ونقل البيان عن رئيس شركة هيلتون والرئيس التنفيذي كريس ناسيتا قولها «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع مجموعة الشايع الرائدة والتي تدعم طموحات هامبتون باي هيلتون في النمو العالمي و نتطلع للعمل مع المجموعة لما تتمتع به من التزام كامل تجاه شركائها».

وأضاف ان مجموعة الشايع تميزت في الأداء وفق أعلى معايير خدمة الزبائن «وهذا ما سيسهم في تقديمنا إلى فئة جديدة من الزبائن في مواقع استراتيجية من العالم وذلك تزامنا مع الذكرى المئة هذا العام منذ بداية مزاولتنا لأعمالنا في قطاع الفنادق والضيافة». من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع محمد الشايع ان «هناك طلبا كبيرا في المنطقة على الفنادق التي تعتني بتأمين جميع وسائل الراحة لضيوفها ضمن أعلى معايير القيمة والجودة في قطاع الضيافة والتي تقدم خيارات متميزة للمسافرين وهو ما تمتاز علامة هامبتون باي هيلتون في توفيره في هذا المجال».

