مال وأعمال

«رويترز»: استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

كان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1442.90 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

وما يعزز توقعات خفض الفائدة الأميركية، ارتفاع انفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيا على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، يوم الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 16.50 دولاراً للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4 في المئة إلى 878.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1526.27 دولار للأوقية.

