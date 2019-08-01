مال وأعمال

حققت منال العسعوسي، المهندسة في مصفاة ميناء الأحمدي، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، إنجازاً متميزاً بحصولها على شهادة الاحتراف في هندسة وضبط التكاليف CCP من منظمة تطوير هندسة التكاليف الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، لتكون بذلك أول كويتية تحصل على هذه الشهادة الدولية المرموقة.

وتعد الشهادة المذكورة من أرفع الشهادات المعترف بها عالمياً، ومن شروط التأهل لها كتابة ورقة بحثية في مجال إدارة التكاليف، واجتياز اختبار مكثف متخصص بهندسة وضبط التكاليف.

جدير بالذكر أن منظمة تطوير هندسة التكاليف الدولية تعنى بدرجة أساسية بالتنمية المهنية، وتتعامل مع الممارسات المتخصصة بإدارة التكاليف وإدارة الأصول التجارية، والتي تدعم بدورها القرارات التي يتم بموجبها تحديد المشاريع المختارة وتنفيذها.

ويذكر أن شهادة الاحتراف في هندسة وضبط التكاليف، معتمدة من قبل مجلس الهندسة والمجالس العلمية المتخصصة بشكل مستقل، وتعتبر منظمة تطوير هندسة التكاليف الدولية من أكبر المنظمات التي تخدم المتخصصين في مجال إدارة التكاليف في جميع أنحاء العالم منذ عام 1956.

