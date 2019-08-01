مال وأعمال

أعلنت مجموعة ايكويت للبتروكيماويات عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2019 (غير مدققة) حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 231 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 59 في المئة مقارنةً بأرباح الربع الثاني من العام 2018 التي كانت قد بلغت 570 مليون دولار.

كما بلغت الإيرادات 822 مليون دولار ، منخفضةً بنسبة 35 في المئة عن مبلغ 1,264 مليون دولار في الربع الثاني من 2018. وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب 126 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2019، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 71 في المئة مقارنة بـ427 مليون دولار في الربع الثاني من العام السابق.

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. راميش راماجندران: «لقد تأثرت نتائج أعمال المجموعة في الربع الثاني من الانخفاض المفاجئ والقوي في أسعار الإيثيلين جلايكول نتيجة استمرار حالة عدم التيقن من الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دخول طاقة إنتاجية جديدة.

ومع ذلك، فإن مرافق ايكويت حول العالم تعتمد على الإيثان كمادة خام وهو ما يوفر للمجموعة ميزة تنافسية. وسيظل تركيزنا واهتمامنا في ايكويت منصب على السلامة في جميع عملياتنا وأيضاً على التميز والكفاءة التشغيلية العالية في ظل بيئة أسعار متقلبة.

