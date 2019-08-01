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الخام الكويتي ارتفع لـ 64.99 دولاراً


ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 90 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 64?99 دولاراً مقابل 64?09 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط اول من أمس الثلاثاء بفعل توقعات بزيادة الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام للأسبوع السابع على التوالي. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل عند التسوية الى مستوى 64?72 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل الى 58?05 دولاراً.


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