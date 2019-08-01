مال وأعمال

اعلن بنك الكويت الوطني لأول مرة في الشرق الأوسط إطلاق «الخدمات المصرفية للعائلة وتوفر هذه الخدمة لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة: باقة الخدمات المصرفية المميزة وباقة الذهبي، إمكانية مشاركة عائلاتهم التجربة المصرفية الثرية التي يتمتعون بها، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الحصول على المنتجات، المزايا والخدمات الحصرية، إلى جانب مجموعة من الحلول المتميزة التي تم تصميمها لتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنوعة.

وبهذه المناسبة أعلنت آمال الدويسان، مدير أول في إدارة مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «نحرص في بنك الكويت الوطني على مواكبة احتياجات العملاء والتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات المصرفية، ولهذا قمنا بتوفير الخدمات المصرفية للعائلة والتي تقدم لأفراد العائلة المزايا الاستثنائية، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة من الأبوين والأولاد التمتع بهذه الخدمة».

وأضافت الدويسان قائلة: «نَعِد العملاء بمواصلة ابتكار خدمات مصرفية متميزة تتماشى مع أسلوب حياتهم بما يسهم في إثراء التجربة المصرفية التي نقدمها لهم». وأكدت بأن الخدمات المصرفية الجديدة تمنح جميع أفراد العائلة فرصة التمتع بتجربة مصرفية عالمية من خلال الخدمات المميزة التي يقدمها الوطني لعملائه في ظل امتلاك البنك أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.

ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثنائية للعائلة ومنها:

معايير أسهل لأفراد العائلة للاستفادة من باقات الخدمات المصرفية الممتازة.

بطاقات الخدمات المصرفية الممتازة الائتمانية مجاناً للسنة الأولى لأفراد العائلة.

دخول مجاني إلى قاعات الانتظار للعائلة التي لديها بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية.

رسوم مخفضة على منتجات وخدمات محددة مثل بطاقات الوطني الائتمانية، بطاقات الوطني مسبقة الدفع وبطاقات الوطني متعددة العملات، فضلاً عن صناديق الأمانات من الوطني وغيرها.

خدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) لتلبية أسلوب ونمط حياة العائلة المميز.

هذا ويحرص بنك الكويت الوطني على توفير خدماته المصرفية لعملائه في جميع أنحاء العالم. حيث يتوافر لدى بنك الكويت الوطني أكبر شبكة مصرفية تمتد عبر 4 قارات، ويشمل التواجد العالمي للبنك العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك: جنيف، لندن، نيويورك، باريس، شنغهاي، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في كل من البحرين، مصر، الأردن، العراق، لبنان، السعودية، تركيا والإمارات.

