مال وأعمال

من خلال خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل، التى بدأ بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقديمها لعملائه، وهى الأولى من نوعها في الكويت، يؤكد «بيتك» ريادته في طرح الخدمات والحلول الرقمية تلبية لاحتياجات العملاء العصرية، حيث يمكن عملاءه من إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhonline وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، وسيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم.

وتوفر الخدمة التى جاء اطلاقها بالتعاون مع شركة «ProgressSoft» الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات، على العملاء الوقت والجهد، فبدلاً من زيارة الفرع لإتمام معاملاتهم المصرفية، يمكنهم القيام بذلك عبر الموبايل، مع ضمان المحافظة على أعلى مستويات الأمان والسرية، بالاضافة الى قدرة أكبر على إدارة أموالهم بشكل سريع ومريح، خصوصا وأن الخدمة لا تتطلب تسليم الشيك الاصلي للفرع.

وتعزز الخدمة المبتكرة، ريادة «بيتك» كمزود للحلول المصرفية المتقدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية بطريقة تخدم احتياجات العملاء ومتطلباتهم الفورية، من خلال مواصلة توفير المزيد من الحلول سهلة الاستخدام، وقد نجح «بيتك» في تمكين عملائه من الاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات، وإتاحة الفرص الجديدة أمام تيسير معاملاتهم البنكية وأنشطتهم التجارية.

كما تأتي الخدمة بعد ان قطع «بيتك» أشواطا كبيرة في رحلة التحول الرقمي، واطلق على اثرها العديد من الخدمات والمنتجات المالية العصرية والمبتكرة مثل: خدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة ريبل «RippleNet»، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا في الفروع المصرفية، وافتتاح 3 فروع KFH Go في اشبيلية والجابرية والمنقف.

