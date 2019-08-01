مال وأعمال

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي من مختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات العملاء من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويمكن للراغبين في الحصول على أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية. كما أوضح بنك الكويت المركزي أنه من الممكن كذلك الحصول على الأوراق الجديدة من النقد الكويتي بفئاتها المختلفة عبر أجهزة السحب الآلي التي يوفرها بنك الكويت المركزي للعام الثالث على التوالي في عدد من المجمعات التجارية (الأفنيوز، جيت مول، 360 مول) بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي- نت) والمجمعات التجارية المذكورة، وذلك بداية من 5 وحتى 15 أغسطس 2019.

وإذ يهنئ بنك الكويت المركزي جميع المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة فإنه يدعو الله أن يعيدها على دولة الكويت بالخير واليمن والبركات.

