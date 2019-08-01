مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان المرحلة الثانية من برنامجه الصيفي المميز (بدينا 6) لتدريب النشء وذلك بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حرصا من البنك على استكشاف القدرات الكامنة لدى طلاب المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 17 سنة والعمل على تدريبهم بما يحقق لهم قضاء إجازة صيفية ممتعة مليئة بالأنشطة التثقيفية والترفيهية والرحلات.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية من «بدينا 6» والتي تضم 25 مشاركاً وتستمر لمدة أسبوعين بعد اختتام المرحلة الأولى من البرنامج الذي تضمن فعاليات وأنشطة مختلفة وغير تقليدية بالنسبة إلى شريحة الشباب المستهدفة ما يحقق لهم قضاء إجازة صيفية ممتعة مليئة بالأنشطة التثقيفية والترفيهية والرحلات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة إدارات البنك الرئيسة.

وقال البنك في بيانٍ صحافي أن القيّم التي يستهدفها هذ البرنامج المخصص لتدريب النشء من طلاب المرحلة الثانوية تنبع من قيم البنك التي ترتكز إلى العمل الجماعي والنزاهة والإبداع منوهاً إلى أن بوبيان «يؤمن دائماً أن الشباب هم المحرك الرئيس لأي خطط تنموية تسعى الدولة إلى تنفيذها بسبب ما يمتلكونه من طاقاتٍ كبيرةٍ يمكن أن تفيد المجتمع إذا ما أُحسن استغلالها والتعامل معها».

وأضاف البيان أن بنك بوبيان يسعى من خلال هذه الأنشطة إلى أن يكون البنك الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وأن يكون قريباً على الدوام من عملائه ومن الشباب بوجه خاص إيماناً منه بأنه مؤسسة تخدم المجتمع قبل أن تكون مؤسسة ساعية للربح.

وقد عبر الطلبة المشاركون في المجموعة الثانية من البرنامج عن شكرهم العميق لبنك بوبيان لإعطائهم الفرصة لحضور هذا البرنامج المميّز والذي تم تقديمه برعاية كاملة من البنك حيث قضى الطلاب من خلاله إجازة صيفية مليئة بالمتعة والاستفادة، كما تعلموا مهارات جديدة تساعدهم في الاستعداد لمرحلة جديدة في حياتهم.

