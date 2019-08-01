مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق أحدث عروضه المتميزة للاستمتاع بأجمل العطلات الصيفية مع العائلة، بالتعاون مع شركة ماستركارد لدى جميع أنحاء منتجع «أتلانتس النخلة»، أحد أشهر وأرقى المنتجعات في إمارة دبي.، يسري هذا العرض حتى الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل. ويمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقات «ماستركارد» الائتمانية من الحصول على خصومات تصل إلى 25% على الإقامة لدى منتجع «أتلانتس النخلة» دبي طوال فترة سريان العرض.

وبهذه المناسبة أوضح الرانجان سن مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد يأتي هذا العرض في إطار التعاون الدائم بين «البنك الأهلي المتحد» و«ماستركارد»، من أجل إطلاق حملات مبتكرة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، داعيا عملاء البنك للاستفادة من هذا العرض الخاص للصيف، والاستمتاع برحلة رائعة إلى «أتلانتس النخلة» في دبي.

وأضاف سن : يعد هذا العرض إضافة جديدة لبرنامج المكافات الذى نقدمه لعملائنا لتقديم المزيد من المزايا الفريدة من نوعها الى عملائنا في المستقبل.

حيث يستفيد من هذا العرض جميع حاملي بطاقات البنك الاهلي المتحد الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والسحب الالي، من عملاء البنك والذين يتمكنون من حجز إقامتهم من خلال الموقع الالكتروني لأتلانتس النخلة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد قد استطاع من خلال تلك العروض والخصومات المميزة التي يمنحها لعملائه أن يحقق نجاحا كبيرا في الحفاظ على ثقة وولاء عملائه، فضلا عن دور تلك العروض والخصومات فى تشجيع عملاء البنك على استخدام بطاقاتهم المصرفية بدلا من النقد لحجز الفنادق، ما يعزز من استخدام بطاقات البنك الائتمانية محليا وعالمياً.

