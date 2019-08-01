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مع اقتراب الذكرى السنوية لرحيل شيخ الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل أقامت منصة «كاب» حفل توقيع لكتاب الناقد والكاتب فهد الهندال « ضفاف أخرى» عن الراحل الكبير إضافة إلى ندوة عن الكتاب الذي ضم حوارات مع الراحل وكتابات عن بعض أعماله وأفكاره، وأدار الندوة الروائي إبراهيم فرغلي.

في البداية أكد فرغلي أن إسماعيل فهد إسماعيل مازالت ظلاله تحيط بنا، والندوة فرصة لتذكر سيرته الطيبة، وأيضا استدعاء وإعادة قراءة أعماله التي أسست مشروعا روائيا كبيرا ومهما في خارطة الأدب العربي. وأشار أن كتاب « ضفاف أخرى» يتضمن خارطة مكثفة لإبرز سمات أعماله، ويشتمل على مجموعه من الحوارات التي أجرها فهد الهندال معه، وبها تتضح ملامح عديدة حول علاقاته بالكتابة وتقنياته وأفكاره وثم مجموعه دراسات نقديه عن بعض أعماله. وبين فرغلي سنحاول في هذا الحوار أن نتعرف على مشروع الهندال، إضافة إلى موضوعات أخرى مما يثيرها الكتاب.

من جانبه تحدث الهندال عن الكتاب وقال « الفكرة جاءت ضمن مشروع كان من المفروض أن يرى النور، بأن يقوم بعض الكتّاب والنقاد في الوطن العربي والخليج باستضافة شخصيات وإجراء حوار معهم عن سيرتهم، وكنت أحد المشاركين في المشروع، وجاء في بالي أن يكون لي حوار مع «بوفهد»، وقد قرأت أعماله وقمت بالحديث معه وأبدى موافقته كون لي تجربة سابقة في محاورته عبر الإذاعة.

وحسب الهندال استغرق الحوار ثلاثة أيام بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في كل جلسة، وعرضه على على بوفهد وقتها. لكن المشروع نفسه تعثر ونشر الكتاب تأجل إلى بعد وفاته.

وأشار الهندال إلى رغبته في دراسة مطولة للجانب الفني لكتابات الراحل مشيرا أن بوفهد من خلال الحوار واللقاءات الأخرى كان لديه احتكاك مع الحدث العربي بشكل مستمر، ومع تغيرات المنطقة سواء سياسية أو اجتماعية، ومثل هذا الخزين من الممكن أن يفتح أبوابا أخرى لدراسات قادمة.

من ناحية أخرى قال إن بوفهد في سنواته الأخيرة كان له احتكاك كبير مع الشباب وكان يتواصل معهم ويطلع على تجاربهم، وتفاعله مع السويشال ميديا، وتلك من الأشياء التي نادرا ما تجدها عند كتاب كبار آخرين.

ولفت إلى أنه لا يعتبر الكتاب منتهيًا لكنه مشروع مستمر. كما بين أن اسماعيل في حواره عندما تكلم عن القصة كان معجبا وعاشقا لها ربما أكثر من الرواية التي كتب فيها أكثر، حيث كان يرى أن القصة تكمن في شعلتها ويبقي هذا الاشتعال إلى نهاية النص لهذا كان معجبًا ببعض الأمثلة لروايات قصيرة تبدو في بناء فصولها أقرب إلى القصة القصيرة.

وتابع: الآن أصبح الشغف والتركيز من قبل الشباب على فكرة الرواية، وهو شيء طبيعي عندما يعيش هؤلاء الكتاب الشباب في هذا العصر، وهذا الزمان، وهناك مجموعه من الأسماء الروائية المعروفة على الساحة المحلية أو العربية، فالكاتب الشاب يرغب في نجاح سريع في ظل الجوائز والشهرة. رغم أن البعض نجح بالفعل من خلال القصة القصيرة.

من ناحية المكان قال الهندال: «بوفهد» كان يؤمن بأن المكان ينفتح بشخصية المتلقي، وليس مؤطرا بفكرة المكان الجغرافي، ولكنه مؤطر بالقضية الإنسانية، مشيرا إلى انفتاحه في الكتابة الروائية.

وعقب ذلك فتح المجال للحوار والنقاش مع الحضور حيث شارك كل من الروائية الكبيرة ليلى العثمان والروائي طالب الرفاعي ود. خالد عبداللطيف رمضان أمين عام رابطة الأدباء والكاتب محمد جواد والروائي خالد النصرالله وآخرون في مناقشة حول مصير الأعمال المخطوطة والمجهولة لاسماعيل فهد اسماعيل.. وهل الأفضل نشرها أم الاحتفاظ بها للباحثين فقط. حيث تبنى معظم الحضور ومن بينهم فهد الهندال نفسه عدم نشر تلك الأعمال.. طالما أن إسماعيل فهد نفسه لم ينشرها في حياته خصوصًا أنه أحرق بالفعل العديد من المخطوطات.

