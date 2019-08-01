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جائزة سنوية باسم عبدالعزيز المنصور

شريف صالح
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الخميس 01 أغسطس 2019

عقد مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب اجتماعه الثاني في دورته التاسعة، على مدى يومين في بيروت ومن أبرز ما أقره الاتحاد إنشاء مقر جديد للأمانة العامة في بيروت واطلاق ورعاية جائزة سنوية باسم د.عبد العزيز المنصور رئيس مجلس إدارة ذات السلاسل، وأحد أبرز الناشرين في الوطن العربي وسيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل الجائزة.
والتقى الناشرون برئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.. كما تم عقد لقاء مع وزير الثقافة اللبناني د.محمد داود، الذي أكد على دعم الاتحاد في تخصيص مقر للأمانة العامة، وتبني إصدار تشريعات جديدة للحد من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وأيضا تبني قرارات وتوصيات مؤتمر الناشرين العرب الرابع في الاجتماع المقبل للوزراء المسؤولين عن الثقافة الذي سيعقد في أبوظبي 2020.


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