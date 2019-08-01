علم ومعرفة

صدر أخيراً كتاب مهم عن دار آفاق للنشر بعنوان «فلسفة العلم الفيزيائي» للفيزيائي وعالم الفلك الإنجليزي سير آرثر ستانلي إدنجتون، نقله إلى العربية الكاتب المصري أحمد سمير سعد.

سير آرثر ستانلي إدنجتون (1882 1944)، أول من أثبت النظرية النسبية العامة لأينشتاين تجريبا. قال أينشتاين يوما عن واحدة من كتاباته عن النظرية النسبية التي جاءت تحت عنوان (النظرية الرياضية للنسبية): «هو أدق ما كتب عن النسبية في كل اللغات قاطبة»

كان إدنجتون أول من كتب عن النظرية النسبية في اللغة الإنجليزية حيث كتب تقاريرا للمجتمع الفيزيائي، منها (نظرية النسبية) و(الفضاء والزمن والجاذبية)

ساهم إدنجتون كذلك في تطوير الهندسة اللاإقليدية من أجل تقديم هندسة صالحة لوصف العالم في إطار النسبية.

تتبع كذلك أفكار البلجيكي لوميتر عن تمدد العالم، ذلك التمدد الذي افترضه من واقع النظرية النسبية، أسهم إدنجتون في البحث في ذلك الأمر وتعزيز فرضياته.

ولا ننسى بالطبع إسهاماته العامة في مجال الفيزياء الفلكية وعلم الفلك حيث قدم الكثير من الدراسات حول حركة النجوم وتركيبها ونشأتها وتطورها.

يذكر أن هذا الكتاب هو ثاني كتب سير آرثر ستانلي إدنجتون التي يترجمها سعد وتصدر عن دار آفاق، حيث سبق وترجم له كتاب «طبيعة العالم الفيزيائي».

في كتاب «طبيعة العالم الفيزيائي» قام إدنجتون بشرح الأسس التي قامت عليها النظرية النسبية ونظرية الكم بشكل علمي بسيط ثم حاول إجابة بعض أسئلة الإنسان الكبرى من خلال استلهام النظريتين، حاول الإجابة عن سؤال ما الواقع؟ وعن سؤال الحتمية بل تطرق إلى أسئلة الإيمان كذلك خاصة أن ذلك الكتاب هو خلاصة مجموعة من المحاضرات ألقاها سير إدنجتون ضمن محاضرات جيفورد وهي مجموعة محاضرات سنوية تعنى بدراسات اللاهوت الطبيعي وتعد أحد أهم الأحداث التي تقيمها الأكاديمية الأسكتلندية وأعلاها شرفا وتكريما، تلقى هذه المحاضرات في عدة جامعات أسكتلندية، وموضوعها الأساسي اللاهوت الطبيعي حيث تعنى بالتأسيس لوجود الله بناء على الاستدلال المنطقي والخبرة العادية بالطبيعة.

أما كتاب (فلسفة العلم الفيزيائي) فعلى صلة وثيقة بالكتاب الأول كذلك، كتب إدنجتون في مقدمته له:

«على الرغم من كون النقاش هنا على علاقة بنفس موضوع الدراسة والبحث في «طبيعة العالم الفيزيائي 4» الذي قدّمته منذ سبع سنوات إلا أن النقاش هنا بالأساس يسلك مسارات مختلفة. نقطة البداية في المعالجة الحالية هي المعرفة. ربما كان عنوان الكتاب السابق ليمدد إلى «طبيعة الكون الفيزيائي مع تطبيقات على نظرية المعرفة الفيزيائية»؛ العنوان المناظر للكتاب الحالي كان ليصبح «طبيعة المعرفة الفيزيائية؛ مع تطبيقات على نظرية الكون الفيزيائي». كان تغيير مواضع الكلمات من أجل ترتيب أكثر منطقية للأفكار؛ لكنه في المقام الأول يعكس تغييرا قد حدث في في العلم الفيزيائي نفسه».

بالفعل يتطرق هذا الكتاب إلى مواضيع تتعلق بنظرية المعرفة بل يطرح إدنجتون أن المعرفة الفيزيائية وقوانين الفيزياء ربما هي مرهونة بمنظورنا الإنساني نحو الأشياء وبطبيعة المعرفة التي نحصلها عنها، في فصل الكتاب الثاني يضرب إدنجتون مثالا لذلك حيث يتساءل لو أنك عالم تدرس الكائنات البحرية بواسطة شبكة لها فتحات بطول بوصتين ستصل إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد كائنات بحرية لها طول أقل من بوصتين، في الواقع هذه النتيجة ليست موضوعية في الكون لكنها ذاتية تتعلق بوسيلة الرصد. من هذا المنطلق يذهب إدنجتون إلى أن قوانين الفيزياء هي قوانين ذاتية وربما لو اهتممنا بدراسة نظرية المعرفة والنظر في دخيلتنا لوصلنا لقوانين حاسمة راسخة بل مؤكدة كذلك، وهذا لا ينفي وجود بعض الحقائق الموضوعية لكنها حقائق خاصة ليست بقوانين مثل أن يكتشف عالم البحار في مثالنا وجود خياشيم لدى الاسماك أو حساب عالم لنصف قطر الأرض على سبيل المثال.

يدلل إدنجتون على رؤيته باستعراض علوم الفيزياء قبل ثورتها الحديثة وكيف كانت تسلم بأشياء لا وجود لها وغير قابلة للرصد ومن ثم يحاول تفسير أسس النظرية النسبية ونظرية الكم عن طريق إثبات أن هذه الأسس هي كامنة فينا كبشر.

كان المترجم قد أشار إلى أن مشروع إدنجتون يبدو مشابها كثيرا لمشروع الفيلسوف الألماني الشهير كانط الذي ذهب إلى أن معرفتنا بالأشياء هي خواص عقولنا نطبعها على كل الأشياء. إلا أن إدنجتون ولبراعته الرياضية ولمشاركته الفاعلة في إنتاج ثورة العلم الحديثة، تعقب نظريته محاولا استنتاج قوانين جديدة ومبادئ لإثبات وجهة نظره.. لقد سعى في سبيل نظرية كل شيء، ربما مثل جل معاصريه لكن بأسلوب ونسق خاص جدا به.

وكتب سعد في مقدمته للعمل:

«لم يكتفِ إدنجتون بطرحه الفلسفي من خلال العلمي بل انطلق وراء فلسفته نحو الجنون عينه محاولا استنتاج كل الكون من أصول اعتقد أنها تحكم تفكير الإنسان، أصول أولية راسخة وأخذ يعبث بالأعداد وهو عبث ساحر بالمناسبة أيضا، لايزال يسحر البعض محاولين إحيائه وستندهش أنه من خلال هذا العبث استطاع إدنجتون الوصول إلى قيم مقاربة جدا لبعض الثوابت الكونية كما أثبتها الرصد».

لكن دعك من ذلك، فهو وإن مثَّل غاية عمل إدنجتون إلا أن الدعائم الفلسفية التي ساقها على مدار الكتاب وأدلته تستحق تأملا مُطولا ولا مانع كذلك من إطلالة داخل العقل الرياضي الفذ في محاولته لمطاردة المستحيل.

الحقيقة كثيرا ما تُهاجم فلسفة إدنجتون وتتهم باتهامات قاسية للغاية فهي تارة فلسفة دينية ساذجة وتارة أخرى هي فلسفة ضد التجريب وتارة ثالثة هي فلسفة استبطان.

لكنني أظن أن كل هذا مردود عليه لو قُرئ إدنجتون في تمعن، بالعكس فرغم أن فلسفة إدنجتون فلسفة ذاتية إلا أنني أراه في كثير من الأحيان مثبتا بها ما تتهافت الواقعية العلمية على إثباته. إدنجتون لا ينفي عن العالم موضوعيته لكن ذلك العالم الموضوعي هو عالم ما وراء الفيزياء أما العالم الذي تعرفه الفيزياء فهو عالم ذاتي جزئيا وموضوعي جزئيا لكن قوانينه وربما ثوابته أيضا التي تنص عليها الفيزياء هي ذاتية بالكامل لأنها ببساطة محاولات وعينا لمقاربة ذلك العالم وليست جوهره لكنه بذلك ويا للغرابة يثبت ربما ما تحاول الواقعية العلمية إثباته فهو يميل إلى إثبات تقدم العلم وربما تراكمه وإلى اقتراب دائب من القبض على الحقيقة (الفيزيائية على الأقل). ذلك لأنه ببساطة قد فصل بين العالم الفيزيائي والعالم الموضوعي واعتبر ذلك العالم الفيزيائي عبارة عن بنية تفاعلات، نحن لا ندرك العالم إلا كبنية ومع تقدم العلم يتقدم إدراكنا للبنية إلا أن إدنجتون لا يقف عند ذلك بل يذهب إلى أن هذه البنية تحمل بصماتنا لأنها تمثل مقاربتنا نحن للعالم. فماذا لو حاولنا النظر إلى تلك البصمات فينا بدلا من أن ننظر إليها في البنية نفسها. بالمناسبة لا يعني ذلك أننا بالنظر لبصماتنا نستطيع استنتاج كل شيء عن الكون، ذلك ببساطة لأن هذه المقاربة للعالم هي مقاربة لعالم موضوعي في النهاية، قد تكون القوانين ذاتية لكن يبقى قطر الأرض على سبيل المثال موضوعيا، صحيح أنه يختلط بذاتيتنا عند رصدنا له لكنه مع ذلك موضوعيا. هذا الكتاب هو بحق رحلة شائقة وممتعة علميا وفلسفيا في عقل جميل.

